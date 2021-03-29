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Milli Piyango bilet sorgulama | 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte amorti sonuçları

EKONOMİ HABERLERİ  | 29.03.2021 11:04 | Son Güncelleme

Milli Piyango İdaresi ve Şisal ortaklığı ile düzenlenen çekilişler, Milli Piyonga TV üzerinden noter huzurunda canlı yayın çekilişi ile açıklanıyor. Milli Piyango Süper Loto çekilişi ise dün akşam 21.30’da açıklandı. Büyük ikramiye ise 9 milyon TL’yi aştı. Süper Loto’da kazanan numaralar da belli oldu.

Milli Piyango bilet sorgulama | 29 Mart Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte amorti sonuçları

Milli Piyango TV üzerinden canlı çekilişle kazanan rakamlarının belli olmasının ardından, şans oyunlarını seven ve oynayan vatandaşlar sonuçları merak etmeye başladı. Süper Loto’da 6 rakamı tutturarak kazanan olmasa da 5 rakamı tutturarak 8 kişi ikramiyenin sahibi oldu.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI

Çekilişin hemen ardından www.millipiyangoonline.com adresinde yer alan sonuçlar sayfasından kazandıran numaralar ve kazananlar takip edilebiliyor.

Ekran Alıntısı

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.

  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.


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