FİNANS

Milli piyango biletlerinde devrim! Artık böyle olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Klasik Milli Piyango biletlerinin yanı sıra artık sayısal oyun bayilerindeki makinelerden basılabilen yeni nesil biletler de satışa sunuluyor.

Vatandaşlar seyyar bayilerden geleneksel basılı biletlerini satın alabileceği gibi, Sayısal Loto bileti görünümüne sahip biletlerden de edinebiliyor.Sayısal oyun makinelerinden yarım ya da tam biletin yanı sıra düz ve karışık seri bilet satın alınabiliyor, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırılabiliyor

İşte yeni biletler

1 / 9

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, geleneksel Milli Piyango biletleri, artık sayısal bilet olarak da üretilmeye başlandı. Bu biletler, sayısal oyun bayilerindeki makinelerde basılarak satışa sunuluyor.
2 / 9

Vatandaşlar, seyyar Milli Piyango bileti bayilerinin yanı sıra, Sayısal Loto bayilerinden de sayısal olarak üretilmiş bilet alabiliyor. Buna göre, çekiliş planındaki numaraların bir kısmı basılı, bir kısmı da sayısal olarak satışa sunuluyor. Sayısal olarak satılan biletler, merkezi oyun sisteminden düşülüyor.
3 / 9

Milli Piyango yılbaşı özel çekişinde de vatandaşlar artık bayiler önünde uzun kuyruklar oluşturmak yerine, ülke çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de bu biletleri temin edebilecek.
4 / 9

Sayısal Loto bileti görünümünde

Sayısal Loto bileti görünümünde
Yeni nesil Milli Piyango biletlerinin görünümü Sayısal Loto biletlerine benziyor ve üzerinde "Milli Piyango bileti" ifadesi yer alıyor. Biletler üzerinde ayrıca, çekiliş tarihi, biletin seri numarası, oynanma tarihi ve saati, bayi numarası gibi bilgiler de bulunuyor.
5 / 9

Sayısal oyun makinelerinde de vatandaşlar aynı basılı biletlerde olduğu gibi çeyrek, yarım ya da tam bilet yanında düz ve karışık seri bilet satın alabiliyor. Bu makinelerde vatandaşlar, son 5 rakamına kadar biletleri talep edebiliyor. İsteyen vatandaşlar, evlilik ve doğum günü gibi tarihlerin rakamlarına göre çeyrek, yarım ya da tam bilet bastırabiliyor.
6 / 9

Yeni sayısal biletler, güvenlik açısından klasik Milli Piyango biletleri gibi yüksek özelliklere sahip. Sayısal Loto gibi termal kağıtlara basılı biletlerde, mor ışıkta görünen filigran gibi güvenlik önlemleri yer alıyor.
7 / 9

Yeni dönemde, ufak ikramiyeler de sayısal oyun bayileri tarafından ödenecek.
8 / 9

Bayiler memnun

Bayiler memnun
Sayısal oyun bayisi Yüksel Arayış, AA muhabirine, sayısal oyun makinelerinde, Sayısal Loto, On Numara, Şans Topu oynatmanın yanında Milli Piyango biletinin de satışına başlandığını belirterek, "Makinelerden artık Milli Piyango bileti, Sayısal Loto kuponu gibi bastırılıyor. Çeyrek, yarım ve tam bilet aynen veriliyor, seri şeklinde de oynanıyor. Vatandaşlar, sayısal oyunlardan oynadıkları zaman Milli Piyango bileti de istiyor. Biz de istedikleri rakama göre bilet veriyoruz." dedi.
9 / 9

Arayış, vatandaşların artık seyyar bayiler yanında kendilerinden de Milli Piyango bileti alabileceğini vurgulayarak, "Daha önce bayimizden Sayısal Loto'da büyük ikramiye de çıktı. 5 trilyon liralık kuponu kendi ellerimle oynadım. Burası şanslı bayi, 'Uğurlu Ana' diye beni bilirler." diye konuştu. KAYNAK:AA
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango sayısal loto

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

18 yılda 23 günlük yıllık izin Yargıtay'a takıldı

Patates ve soğanda zam yolda!

Patates ve soğanda zam yolda!

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Müjde! Akaryakıta indirim geliyor (Fiyatlara yansıyacak mı?)

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Üniversite öğrencilerine yaz tatilinde iş müjdesi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk Otobüs Firmalarını Dünyaya Açacak Satın Alma

Türk Otobüs Firmalarını Dünyaya Açacak Satın Alma

Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Çamlıca Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu

Yastık altından çıkarılan altın 80 ton!

Yastık altından çıkarılan altın 80 ton!

Tasarruf için bu kurallara dikkat!

Tasarruf için bu kurallara dikkat!

Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira

Yaş fiyatı 20 lira olan bamya markette 175 lira

Tasarruf için bu 10 kurala dikkat!

Tasarruf için bu 10 kurala dikkat!

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.