Milli Piyango yılbaşı biletleri yarın satışa sunulacak

Vatandaşlar yılbaşı özel çekilişinde, seyyar ve sabit bayilerden geleneksel olarak basılı Milli Piyango biletlerini alabilecekleri gibi, yurt çapında sayıları 5 bini bulan sayısal oyun bayilerindeki makinelerden de yeni nesil biletlerini temin edebilecek.

Milli Piyangonun bu çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, yarından itibaren piyasaya sürülecek.

31 Aralık'ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyangonun, büyük ikramiyesini 70 milyon lira olarak belirlediği "yılbaşı özel çekilişi" için biletler yarından itibaren satılmaya başlanacak. Talihli adaylarının hayallerini süsleyen ikramiye 5 liralık banknotlar haline getirilip uç uca eklendiğinde yaklaşık İstanbul ile Roma arasındaki mesafeye denk geliyor.

Senenin son günü yapılacak çekilişle sahip ya da sahiplerini bulacak 70 milyon liralık büyük ikramiye, 350 bin adet 200 lira, 700 bin adet 100 lira ve 1 milyon 400 bin adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında 574 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 522 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, tedavüldeki en büyük kağıt para olan 200 liralık 350 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 36 katı uzunluğuna erişiyor. 70 milyon liralık büyük ikramiye, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotlar halinde uç uca eklendiğinde ise bin 820 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu mesafe yaklaşık İstanbul ile Roma arasındaki uzaklığa karşılık geliyor.



BÜYÜK İKRAMİYE İLKE 233 DAİRE, 36 BİN BİLEZİK ALINABİLİYOR

Büyük ikramiyeyle 35 bin 897 adet 10 gramlık 22 ayar bilezik, 51 bin 813 adet Cumhuriyet altını, 103 bin 627 adet yarım ve 207 bin 100 adet çeyrek altın alınabilir.

Bu parayla 18 Ferrari otomobil, 1 özel jet, 7 lüks yat ya da 10 bin üst model akıllı telefon sahibi olunabilir.

Söz konusu parayla 300 bin lira değerinde 233, 500 bin lira değerinde 140 daire ya da 3 milyon lira değerinde 23 lüks villa satın alınabilir.

İkramiye bankaya yatırıldığında, ortalama gecelik 24 bin lira, aylık 920 bin lira faiz getirisi elde edilebilir.KAYNAK:AA

