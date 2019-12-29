Milli Piyango'da yılbaşı öncesi deneme çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, toplam 436 milyon 540 bin lira ikramiyenin dağıtılacağı ve büyük ikramiyenin 80 milyon lira olduğu yılbaşı özel çekilişi öncesi son hazırlıklarını yapıyor. Kurum tarafından 31 Aralık'ta kullanılacak küreler, toplar ve sistemlerin kontrolü, noter ve basın huzurundaki deneme çekilişiyle gerçekleştirildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün Kızılay'daki binasında gerçekleştirilen testte, 31 Aralık'ta kullanılacak topların ağırlıkları noter huzurunda ölçüldü. Kürelerin sağlıklı çalışıp çalışmadıkları tek tek kontrol edildi. Deneme çekilişinde de herhangi bir aksaklık yaşanmadığı belirtildi.

- Testler ilk kez basın önünde yapıldı

Milli Piyango İdaresi İkramiye Kontrol ve Çekilişler Dairesi Başkanı da olan Milli Piyango Çekiliş Heyeti Başkanı Ayşe Bulduk, yılbaşı öncesi test çekilişlerini bu yıl ilk defa basın önünde yaptıklarını söyledi.

Yıllardır aynı güven ortamında çekilişlerin gerçekleştirildiğini belirten Bulduk, "Türkiye'nin en güvenilir kurumları arasında olan Milli Piyango İdaresi ve çekilişler hakkında son dönemde ortaya çıkan spekülasyonları ve akıllardaki soru işaretlerini gidermek amacıyla test çekilişimizi, küre ve toplarımızın denetimlerini basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşıyoruz." dedi.