Milli Piyangodan sosyal medya çekilişleri için uyarı

Uçar, son dönemde firmalar, ünlü isimler ve internet fenomenleri tarafından Instagram başta olmak üzere sosyal medya üzerinden hediye vaadiyle düzenlenen çekilişler ve vatandaşlar tarafından bu konuda yaşandığı belirtilen mağduriyetler hakkında, AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

"Karşılığı Nakit Olmayan Piyangolar ve Çekilişler Hakkında Yönetmelik" uyarınca, yarışma ve çekiliş düzenlemek için İdareye başvurulması gerektiğini anımsatan Uçar, son günlerde İdareden izin alınmadan sosyal paylaşım siteleri üzerinden yarışma ve çekiliş adı altında çeşitli uygulamalar yapıldığını ve sonucunda ise ayni ve nakdi ödül taahhüt edildiğini söyledi.

İdareye bu çekilişlerle ilgili çok sayıda şikayet geldiğine dikkat çeken Uçar, "İdare tarafından izin verildiğini gösteren tarih, sayı bulunmayan ve izin alınmadan yürütülen bu uygulamalara, herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına rağbet gösterilmemesi gerekiyor." diye konuştu.

'HEDİYELER GÖNDERİLMİYOR'

Uçar, bu tür çekilişlerin gerekli işlemlerin yapılabilmesi için İdareye bildirilmesi gerektiğini aktararak, şöyle devam etti: