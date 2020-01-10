FİNANS
  4. Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti

Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.01.2020 11:10 | Son Güncelleme

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ Genel Müdürü Temel Kotil: - "Malezya, Milli Muharip Uçak Projesi'ne davet ediliyor. 'Bitirelim sonra satarız' da bir metot ama ortak almak daha iyi" - "Gökbey helikopteri, bir gün her yere gidecek. Malezya'ya da teklif ettik" - "Hürjet'e ortak olun, dedik. Hem hafif saldırı uçağı hem de eğitim uçağı. İlgilerini çekti. Pozitif bir yaklaşım bekliyoruz"

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, son dönemde geliştirilen özgün hava platformlarının ortak üretimi için Malezya'ya davette bulundu.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, şirketin özgün ürünlerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Kazakistan'ın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin kendileri için önem taşıdığını belirten Kotil, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in varlığının ise bu ülkeyle ilişkilere olumlu katkı sağladığını ifade etti.

Kotil, Muhammed'i TUSAŞ'ta ağırladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde de kendisiyle görüşme fırsatları olduğunu, ayrıca kompozit alanında iş birliği mutabakatı imzaladıklarını anımsattı.

Malezya'nın çok atılım yapan bir ülke olduğuna işaret eden Kotil, Muhammed'in ülkeye uçakla ilgili teknoloji kazandıracağına inandığını vurguladı.

- " Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz"

Malezya'da 1990'larda bu yönde çalışmalar yapıldığına değinen Kotil, şöyle konuştu:

"Ülkede bir kompozit vadisi kuruldu. Belki de şimdi nasiptir, projelerimizi oraya ihraç etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz o yönde oldu. Kendileri çalışıp bize dönecekler, bekliyoruz. Malezya, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne davet ediliyor. En önemli platform bu. Buna uluslararası ortak bulmamız gerekiyor. Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz. Daha çok müşterisi olması gerekiyor. 'Bitirelim sonra satarız' da bir metot ama ortak almak daha iyi. Öne çıkan bu."

Gökbey genel maksat helikopterinin, hemen hemen tüm coğrafyalarda kullanılabilecek bir ürün olduğunu ifade eden Kotil, "Gökbey, bir gün her yere gidecek. Kazakistan'da da üretimini teklif ettik, Malezya'ya da teklif ettik, Pakistan'a da teklif ettik, her yere teklif ediyoruz. Çünkü gerçekten 10 numara proje. Dünyada bu klasta yapılmış en son helikopter. Dünyada en çok satılan helikopterler bu klastadır. En son yapıldığı için en iyisi, dolayısıyla bu öne çıkıyor." dedi.

- "Dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz"

Malezya'ya jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için de davette bulunduklarını belirten Kotil, şunları kaydetti:

"Hürjet'e ortak olun, dedik. Hürjet çok iyi bir uçak. Hem hafif saldırı uçağı hem de eğitim uçağı. İlgilerini çekti. Pozitif bir yaklaşım bekliyoruz. Atak-2 daha büyük proje. Dünya ile paylaşabileceğimiz teknoloji transferi olarak Hürkuş, Hürjet, Gökbey, Milli Muharip Uçak, Anka ve Aksungur'u paylaşabiliriz. Bunlarla dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz."

- "Ortak yapıp Uzak Doğu'ya uzanmak istiyoruz"

Temel Kotil, Malezya'da çok iyi kompozit üretim tesisleri bulunduğunu ancak ülkenin havacılıkta özgün ürünleri olmadığını söyledi.

Malezya'daki uçak parçası yeteneğini kullanmak ve bundan sinerji üretmek istediklerini ifade eden Kotil, şu değerlendirmede bulundu:

"Tüm bunları ortak yapıp Uzak Doğu pazarına uzanmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız ve Mahathir Muhammed çok iyi anlaşıyorlar. Ülkelerin birbirlerine ihtiyaçları var. İlk defa Müslüman ülkeler böyle sistemlere sahip oluyorlar. Gökbey, Müslümanların ilk helikopteri. MMU, Müslümanların ilk büyük savaş uçağı olacak. Atak-2 ilk büyük helikopteri olacak. Onun için iş birliğine gerek var, çok önemsiyorlar ve çok kredi verdiler, sağ olsunlar. Mutlu ayrıldık."

- "Gençler lütfen mühendis olun"

Tüm bu projeleri hayata geçirmek için daha çok mühendise ihtiyaç olduğunu belirten Kotil, "Gençler lütfen mühendis olun. Diğer meslekler de önemli ama mühendislik kadar önemli olan bir şey olamaz. Çok çalışın. Çünkü Türkiye bu konuda gerçekten devrim yapıyor, fark oluşturuyor. Sayın Muhammed'in bizi onore etmesi boşuna değil." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Giden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyorGiden hayran kalıyor! Turistler en çok burayı tercih ediyor
Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye olduAkiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu
İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdüİkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gökbey, HÜRJET, Malezya, Milli muharip uçak, MMU, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil,

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

Erdoğan'a hakaretten yargılanan çocuklara 'şiir' cezası

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

NYT'den flaş iddia: Görüntülere ulaştık

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

Türkiye'nin en büyük kozmetik perakendecisi Tekin Acar iflas etti

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

22 yıllık hayalini gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! 2020 erişilebilirlik yılı olacak

İşsizlik rakamları açıklandı

İşsizlik rakamları açıklandı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

O bankadan düşük faizli kredi

O bankadan düşük faizli kredi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca memuru ilgilendiren zam haberi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

GEKAP’ın toplama ve ayırma sistemlerine aktarılması isteniyor

Kar tatiline özel indirimler başlıyor

Kar tatiline özel indirimler başlıyor

Emtia yatırımcısı 2019'da paladyum ile kazandı

2019'da en çok o kazandırdı

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

Akiş GYO ‘United Nations Global Compact’a üye oldu

İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

İkinci el online oto pazarı yüzde 10 büyüdü

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

İstanbul Havalimanı’nı ziyaret eden kullanıcılara ücretsiz WiFi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.