Milli Savaş Uçağı için Malezya'ya ortaklık daveti

GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye, son dönemde geliştirilen özgün hava platformlarının ortak üretimi için Malezya'ya davette bulundu. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, AA muhabirine, şirketin özgün ürünlerinin pazarlanmasına yönelik çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Malezya, Endonezya, Bangladeş, Pakistan ve Kazakistan'ın aralarında bulunduğu bir dizi ülkenin kendileri için önem taşıdığını belirten Kotil, Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed'in varlığının ise bu ülkeyle ilişkilere olumlu katkı sağladığını ifade etti. Kotil, Muhammed'i TUSAŞ'ta ağırladıklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malezya ziyaretinde de kendisiyle görüşme fırsatları olduğunu, ayrıca kompozit alanında iş birliği mutabakatı imzaladıklarını anımsattı. Malezya'nın çok atılım yapan bir ülke olduğuna işaret eden Kotil, Muhammed'in ülkeye uçakla ilgili teknoloji kazandıracağına inandığını vurguladı. - " Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz" Malezya'da 1990'larda bu yönde çalışmalar yapıldığına değinen Kotil, şöyle konuştu:

"Ülkede bir kompozit vadisi kuruldu. Belki de şimdi nasiptir, projelerimizi oraya ihraç etmek istiyoruz. Görüşmelerimiz o yönde oldu. Kendileri çalışıp bize dönecekler, bekliyoruz. Malezya, Milli Muharip Uçak (MMU) Projesi'ne davet ediliyor. En önemli platform bu. Buna uluslararası ortak bulmamız gerekiyor. Bu kadar büyük bir proje, tek Türkiye için olmaz. Daha çok müşterisi olması gerekiyor. 'Bitirelim sonra satarız' da bir metot ama ortak almak daha iyi. Öne çıkan bu." Gökbey genel maksat helikopterinin, hemen hemen tüm coğrafyalarda kullanılabilecek bir ürün olduğunu ifade eden Kotil, "Gökbey, bir gün her yere gidecek. Kazakistan'da da üretimini teklif ettik, Malezya'ya da teklif ettik, Pakistan'a da teklif ettik, her yere teklif ediyoruz. Çünkü gerçekten 10 numara proje. Dünyada bu klasta yapılmış en son helikopter. Dünyada en çok satılan helikopterler bu klastadır. En son yapıldığı için en iyisi, dolayısıyla bu öne çıkıyor." dedi. - "Dışarıya ortak yapım olarak gidebiliriz" Malezya'ya jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet için de davette bulunduklarını belirten Kotil, şunları kaydetti: