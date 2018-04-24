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'Milli ve yerli parayla kur oyununu bozacağız'

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.04.2018 15:18 | Son Güncelleme

Partisinin grup toplantısında konuşan Erdoğan, "Milli ve yerli para ile kur üzerinde oynanan oyunu bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız" dedi.

'Milli ve yerli parayla kur oyununu bozacağız'

Partisinin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dövizde son dönemde yaşanan yükselişe işaret ederek, "Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor" dedi. Erdoğan, "Milli ve yerli para ile kur üzerinde oynanan oyunu bozacağız. Altını belirleyici hale getirmenin adımlarını atacağız" dedi.

Ekonomide geçen yıl elde edilen yüzde 7.4 lük büyüme oranının Türkiye ile ilgili olumsuz değerlendirmeler yapanlara verilen en güzel cevap olduğunu belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah bu yılda da ilk çeyrekte bu oranı yakalarsak, şimdiden söylüyorum hiç şaşmayın. Kur üzerinde oynanan oyunların kayda değer bir ekonomik gerekçesinin ve derinliğinin olmadığı her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Onun için şimdi bizim attığımız adım nedir? Milli para, yerli para. Milli ve yerli parayla birlikte inşallah bu kur oyununu da bozacağız. Hatta hatta bir diğer adımı daha söylüyorum, inşallah altını belirleyici hale getirmenin de adımlarını atacağız."

Bütçe disiplininden ve reform gündeminden taviz vermeden faiz ve enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi tehdit eden tüm sorunların üstesinden yeni dönemde daha kolay geleceklerine değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Erken seçim kararına piyasaların ve iş dünyasının verdiği olumlu tepki bu sürecin ekonomide risklerin değil, fırsatların tetikleyicisi olarak işaret etmektedir. Halihazırda dünyadaki 10 büyük projenin altısını hayata geçiren bir ülke olarak yatırımlar bizim vazgeçilmemizdir. Yatırımlara devam. İnşallah bu yıl sonu itibarıyla üçüncü havalimanını İstanbul da açıyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar yine İstanbulumuzda dev bir proje olarak Kanal İstanbul un ihalesini gerçekleştireceğiz. Aynı şekilde yine boğazdan üç katlı tünelin geçişinin adımlarını da atacağız. Bu arada 18 Mart Çanakkale deki o muhteşem köprünün karşılıklı ayaklarının temellerini attık, o da şu anda yürüyor. Tabii bunların hepsi yap-işlet-devret mantığına dayalı adımlar."

Şu anda Türkiye nin 81 vilayetindeki 81 milyon vatandaşın her birinin günlük hayatına olumlu yansımaları olacak ekonomi politikaları ve yatırımlarla hedeflere doğru yürümeyi sürdüreceklerini bildiren Erdoğan, seçim dokümanları hazırlandığında tüm bunları ayrıntılı bir şekilde milletle paylaşacaklarını kaydetti.

"İmar konusunda adımlar süratle atılacak"

"Çevre ve Şehircilik Bakanımız da açıklamasını yaptı, ülkemizin değişik yerlerindeki malum, imar noktasındaki çirkin yapılarla ilgili adımlar süratle atılacak ve bu konuda artık vatandaşımız benim yapımın geleceği ne olacak, şu andaki binamın geleceği ne olacak , bu endişeleri inşallah taşımaktan kurtulmuş olacaklar." diyen Erdoğan, "Milletimiz bizden kuru laf, neticesiz polemik, desteksiz atış değil, ekmeğini, aşını nasıl büyüteceğimizin, kendisine ve evlatlarına nasıl bir gelecek bırakacağımızın planlarını, projelerini duymak istiyor." ifadelerini kullandı. AA

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