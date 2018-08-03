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Milyarder Yatırımcının Bitcoin Ticaret Bankası Kanada Borsasında İşleme Açıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Azalan yatırımcı ilgisi ve düşen fiyatlara rağmen kripto odaklı ticaret bankası Galaxy Digital Çarşamba günü Kanada Borsası’nda işlemlere başladı.

Milyarder Yatırımcının Bitcoin Ticaret Bankası Kanada Borsasında İşleme Açıldı

Azalan yatırımcı ilgisi ve düşen fiyatlara rağmen kripto odaklı ticaret bankası Galaxy Digital Çarşamba günü Kanada Borsası’nda işlemlere başladı.

Borsa, Toronto’nun TSX Menkul Kıymetler Borsası’nda GLXY hisse senediyle 2.75 Kanada dolarından açıldı. İlk bir saat içinde hisselerde %20 düşüş görüldü ve saat 1:48 olduğunda 1,98 Kanada dolarından işlem görüyordu.

Eski Goldman Sachs macro tüccarı Michael Novogratz firmayı Kasımda, bitcoin 20.000’dolarlık rekorunu kırmadan önce açmıştı. Kanada’nın ilk finansal açıklamasına göre ilk çeyrekte firma 134 milyon dolara ulaştı. Manhattan merkezli firma dijital varlıklarda 13,5 milyon dolar ve 85,5 milyon dolar bilinmeyen şekilde yani toplamda 103,3 milyon dolar kaybetti.

Kanada’lı yöneticiler firmanın açılışını 8 ay erteledi ve bu sürede bitcoin nerdeyse yarı ya düştü. Coindesk verilerine göre Ocakta firmanın gizli bir oturumla hisselerini satmasından beri bitcoin kabaca %50 düşüş yaşadı.

Geçen hafta açıklamada Novogratz bankasının Kanada Menkul Kıymetler Borsasında listelenmesi konusunda farklı bir yol izlendiğine dikkat çekti: öncelikle Kanada’lı kripto girişimi Coin Capital’ı satın alındı ve Kanada’lı tabela şirketi Bradmer Pharmaceuticals ile birleştirildi. Firma ardından Galaxy Digital Holdings Ltd diye adlandırıldı ve 70’den fazla çalışanı var.

Bitcoin’in düşüşüne rağmen Novogratz BNN Bloomberg Television’a verdiği röportajda kamulaşmanın doğru bir hareket olduğunu söyledi.

“Şimdi bildiklerimi daha önce bilseydim, yani kripto piyasalarının böylesine kendinden geçeceğini ve bunun bu kadar uzun süreceğini bilseydim bir sene veya biraz daha fazla özel kalmayı tercih ederdim.” diye ekledi Novograt ve cümlelerini böyle tamamladı; “Ama bunun bir hata olduğunu düşünmüyorum.”.

Fortress yatırım fonu eski yöneticisi Galaxy’nin elbet Hong Kong, Frankfurt ve Londra’da “küresel olarak işlem görmesini” planladığını söyledi.

Novogratz CNBC’ye kasımda bitcoin’in 2018 sonunda en azından 40.000 dolara ulaşacağını söylemişti. Bu hafta 434 dolar civarında seyreden ethereum’un ise 1,500 dolar olacağını söylemişti. .(Kripto Koin)

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CNBC-Kate Rooney

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