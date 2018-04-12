Milyonlara kötü haber! Motorine bir zam daha!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,50 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,58 liraya, İzmir'de 5,49 liradan 5,62 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
DÜN DE 17 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI
Motorinin litresine dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.
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