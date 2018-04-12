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Milyonlara kötü haber! Motorine bir zam daha!

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2018 16:37 | Son Güncelleme

Motorinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 13 kuruş zam yapıldı.

Milyonlara kötü haber! Motorine bir zam daha!

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,50 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,63 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,45 liradan 5,58 liraya, İzmir'de 5,49 liradan 5,62 liraya yükselecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

DÜN DE 17 KURUŞ ZAM YAPILMIŞTI

Motorinin litresine dün de 17 kuruş zam yapılmıştı.

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10.000 TL 36 Ay Vadeli
20.000 TL 24 Ay Vadeli

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