Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi 10 ayak üzerine oturtulacak. Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nca geçen yıl Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'na sunulan model yeniden masaya yatırılacak. İşte sistemin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık:
ÇALIŞANIN HAKKI KORUMADA
Bir gün çalışanın kıdemi ve kazanımları korunacak. Çalışanların hiçbir hakkı yanmayacak. Kıdem tazminatı planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek.
DÜŞÜK KIDEM OYUNU BİTECEK
Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi bitenin de parası birikecek.
İŞ DEĞİŞTİRMEK KOLAYLAŞACAK
İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.
BİREYSEL HESAP OLACAK
İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.
BİRİKİMLER DEĞERLENDİRİLECEK
Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak. Çalışan herhangi bir tercihte bulunmazsa birikiminin bir bölümü kamu borçlanma araçlarında da değerlendirilebilecek.
İSTİFADA YANMAYACAK
İstifa edene de tazminat verilecek.
ŞİRKET İFLAS ETSE DE ÖDENECEK
Bir şirket iflas ettiğinde çalışanın kıdem hakkı yanmayacak.
ÖDEMEYENE YAPTIRIM
Primi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.
ERİŞİME DEVLET GÜVENCESİ
Tüm işçilerin erişebilirliği güvence altına alınacak. Yeni sistemle kazanımlar aynen korunacak. Mevcut haklarına hiçbir şekilde dokunulmayacağının garantisi verilecek.
30 GÜN KORUNACAK
Kıdemde 30 gün esası korunacak. Kıdem tazminatı sisteminde fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunuyor.
SENDİKALI ÇALIŞAN DA ALAMIYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, geçen yıl Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nın yaptırdığı anket yeni sisteme verilen desteği ortaya koyuyor. Ankete göre, çalışanların yüzde 76'sı sendikaların aksine kıdem sistemine sıcak bakıyor. İşverenlerin de yaklaşık yüzde 68'i mevcut sistemden şikayetçi. Tüm bu hassasiyetler dikkate alınarak yapılacak düzenleme ile kıdem alanların oranının yüzde 100'e çıkarılması hedefleniyor. İşten ayrılan çalışanların toplam kitle içinde tazminat alamama oranı yüzde 66.5, işten çıkarılanların tazminat alamama oranı da yüzde 35.7'yi buluyor.
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