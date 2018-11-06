Milyonlarca çalışana kıdem tazminatı müjdesi!

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı sistemi 10 ayak üzerine oturtulacak. Aile, Sosyal Hizmetler ve Çalışma Bakanlığı'nca geçen yıl Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Bakanlar Kurulu'na sunulan model yeniden masaya yatırılacak. İşte sistemin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık:

ÇALIŞANIN HAKKI KORUMADA



Bir gün çalışanın kıdemi ve kazanımları korunacak. Çalışanların hiçbir hakkı yanmayacak. Kıdem tazminatı planlanır hale gelirken, işverenin de maliyeti düşecek.

DÜŞÜK KIDEM OYUNU BİTECEK



Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak. Kıdem kazanmadan sözleşmesi bitenin de parası birikecek.

İŞ DEĞİŞTİRMEK KOLAYLAŞACAK



İşten ayrılma durumunda aynı hesap üzerinden kıdem sürecek.

BİREYSEL HESAP OLACAK



İşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceği bireysel bir kıdem hesabı olacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.

BİRİKİMLER DEĞERLENDİRİLECEK



Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi için yatırım araçları konusunda seçenekler sunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak. Çalışan herhangi bir tercihte bulunmazsa birikiminin bir bölümü kamu borçlanma araçlarında da değerlendirilebilecek.