Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Asgari ücrete çifte zam talebi

Bu yıl Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon hedefi yüzde 20.18 olarak açıklanmıştı. 12 aylık ortalamalara göre bir artış yapıldığı varsayılırsa, yine yüzde 15 civarında zam beklenebilir. Buna göre de net asgari ücret 1.844 lira civarında oluyor. Enflasyon hedefine göre ise rakam bin 927 lira. Bu yıl gündeme gelen ikinci bir talep ise uygulamanın ocak yerine aralıktan itibaren başlaması. Bu da komisyonun kasımda toplanıp kararını vermesi anlamına geliyor. İşveren kesimi ise asgari ücret üzerinden sağlanan teşviklerin devamını bekliyor. Özellikle ilave istihdamda vergi ve primleri iki yıldır kamu karşılıyor.

ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücret her yıl aralıkta işçi, işveren ve kamunun temsilcilerinden oluşan 15 kişiyle toplanıyor. Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran işçi sendikası (Türk-İş) ile en çok üyeyi bulunduran işveren sendikası (TİSK) 5'er üye ile temsil ediliyor. Komisyon çalışmalarını tamamladıktan sonra bir ücret belirliyor ve bu karar kesin oluyor. Belirlenen rakam, asgari ücret olarak bir yıl boyunca uygulanıyor. Toplantılar genel olarak kasım sonunda ya da aralık başında başlayıp ay sonunda neticelendiriliyor. (SABAH/ FARUK ERDEM)

