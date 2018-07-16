Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Temmuz sonunda 10-49 arası çalışanı olan 200 bin işyerinde, 45 yaş altı 4.5 milyon kişi işverenleri tarafından otomatik BES’e dahil edilecek. Çalışanını sisteme sokmayan ya da eksik sokan işverene yüklü miktarda idari para cezası uygulanacak.

Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) otomatik katılımın, 2018 yılı son etabı başlıyor. 200 bin işyerinde, 45 yaş altı çalışan 4.5 milyon kişi, ağustosun ilk haftasında işverenleri tarafından sisteme dahil edilecek. Çalışanların maaşlarından, prime esas kazancın yüzde 3’ü kesilerek, yine işverenleri tarafından emeklilik şirketlerine aktarılacak.

4.1 MİLYON KİŞİ TASARRUF EDİYOR

Otomatik BES uygulaması 2017’nin başında başladı; ilk etapta, 2017’nin ocak ayında, bin ve üzeri çalışanı olan özel sektör işyerleri sisteme giriş yaptı. Geçen yılın nisan ayında 250-1000 arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ile tüm memurlar BES’e dahil olurken, temmuzda da 100-250 arası çalışanı olan şirket çalışanları giriş yaptı.

2017 yılında toplam sisteme giriş yapan çalışan sayısı 9.1 milyonu geçti. 2018’in başında ise 50 ile 100 arası çalışanı olan özel sektör işyerleri ve belediyeler, il özel idareleri, KİT’lerdeki memurlar ile birlikte 1.3 milyon kişi şubat ayında BES’e katıldı. 2017’nin ocak ayından bu yana toplam 10.9 milyon çalışan işverenleri tarafından otomatik BES’e dahil edilirken, çalışanların 6.8 milyonu sistemden ayrıldı, 4.1 milyon kişi ise sistemde kalmayı tercih etti. Böylece bir buçuk yılda çalışanların yüzde 36’sı otomatik BES aracılığı ile tasarruf etmeye başladı.