Milyonlarca çalışanın maaşında BES kesintisi başlıyor

Şimdi ise 10-49 arası çalışanı olan 200 bin işyerinde 45 yaş altı çalışan 4.5 milyon kişi temmuz sonu ağustos başı itibariyle işverenleri tarafından otomatik BES’e dahil edilecekler.

YENİ GİRECEKLER İÇİN OTOMATİK BES REHBERİ

Temmuz sonu ağustos başı itibariyle maaşlardan ilk kesinti yapılacak.

Her ay maaştan, prime esas kazancın yüzde 3 oranında kesilip, BES’e aktarılacak.

Sistemde işveren katkısı olmayacak.

Sistemden çıkış serbest olacak, dileyen ertesi gün çıkabileceği gibi ilerleyen aylarda istediği zaman da çıkış yapabilecek.

İlk 2 ay içinde çıkıldığında maaştan yapılan kesintinin tamamı iade edilecek, 2 aydan sonra da çıkış serbest olacak.

Devlet çalışanın maaşından yapılacak kesintiye her ay yüzde 25 katkı yapacak. Sistemde kalınması halinde ikinci ayın sonunda devlet 1.000 lira ek katkı daha yapacak.

Maaşlardan yapılan kesintiler başlangıç fonlarında değerlenecek; isteyen faizli, isteyen faizsiz fon seçebilecek.

İŞVERENE YÜKLÜ CEZA

Otomatik BES’te, katkı payının çalışanın ücretinden kesilip, emeklilik şirketine aktarılması işverenin sorumluluğunda. İşyerinin çalışanlarını sisteme dahil etmemesi ya da eksik dahil etmesi halinde, işveren kanuni yükümlülüğünü yerine getirmemiş sayılıyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca idari para cezası ile cezalandırılıyor. Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM) işverenin, çalışandan kestiği yüzde 3’lük kesintiyi emeklilik şirketlerine aktarmamasını ise tespit edebiliyor ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildiriyor. Çalışanın maaşından kesilen katkı payının ise ücret ödeme gününün takip eden işgünü içinde ödenmesi gerekiyor. Ücret ödeme günü işverenle emeklilik şirketi arasında yapılacak sözleşmede belirlenir. İşveren bu madde uyarınca katkı payını zamanında emeklilik şirketine aktarmaz veya geç aktarırsa çalışanın birikiminde oluşan parasal kaybından sorumlu oluyor. Ayrıca işverene her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 100 lira idari para cezası uygulanır. İşveren sisteme girmezse çalışan başına, sisteme girmediği her bir dönem bazında her bir ihlal için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca 100 lira idari para cezası da uygulanır.