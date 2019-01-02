FİNANS

Milyonlarca emekli yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2019 13:48 | Son Güncelleme

Milyonlarca kişi yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor. Emekli maaşlarının 2019'da kaç lira olacağı yarınki kritik enflasyon verisinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. Milyonlarca vatandaşın heyecan içinde beklediği bu gelişme 3 Ocak (yarın) belli olacak.

Milyonlarca emekli yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor

Emekliler için kritik gün yarın. Enflasyon rakamlarına göre maaşlarda da değişim yaşanacak. Emeklilerin kaç lira zam alacağı merakla beklenirken, yarın enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Emekli maaşlarına kaç lira zam geleceği tahmin ediliyor? İşte emekli maaşı zammı detayları:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR’luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

KASIM VERİLERİ EMEKLİ BE MEMUR ZAMMINI DÜŞÜRDÜ

Aylardır A’dan Z’ye her şeye zam gelmiş, yüksek enflasyon ile vatandaşın alım gücü düşmüştü. Herkes yılbaşında geçim sıkıntısını hafifletecek bir zam beklerken yaşanan bu düşüşle işçi emeklisinin yıllık kaybı 332 lira, esnaf emeklisinin yıllık kaybı 245 lira, en düşük çiftçi emeklisinin yıllık kaybı 223 lira oldu. Enflasyonun gerilemesi şüphesiz olumlu bir gelişme ancak memur ve emekli alacağı zammın daha da aşağı düşmesinden endişe ediyor.

TÜİK’e göre Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde eksi 1.44 oldu. Enflasyonun eksi çıkması, milyonlarca memur ve emeklinin zam hayalini kursağında bıraktı. Temmuz ayından Ekim ayı sonuna kadar olan 4 aylık dönemde tüketici enflasyonu yüzde 12.24 artmıştı. Kasım ayında 5 aylık enflasyon yüzde 10.6’ya geriledi.

Instagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmışInstagram fenomeninin büyük rezilliği! Hepimizi böyle kandırmış
Dev firma ile ilgili önemli gelişmeDev firma ile ilgili önemli gelişme
Aralık ayı zam şampiyonu belli oldu Aralık ayı zam şampiyonu belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
2019 emekli maaşları enflasyon rakamları maas zam

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

Yerel seçim öncesi ortalığı karıştıracak YSK kararı!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Tek bir şartla poşete ücret ödenmeyecek

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

Osmangazi Köprüsü’ne büyük zam!

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

2019 yılında neye, ne kadar ödeyeceğiz?

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Akbank, düşük kurdan dolar sattı!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Asgari ücret onları da arttıracak

Asgari ücret onları da arttıracak

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

Asgari ücret 2019'da ne kadar olacak?

Yeni banknotlar geliyor

Yeni banknotlar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aynes gıda yönetimi TMSF'ye devredildi

Dev firma ile ilgili önemli gelişme

İstanbul’un Aralık ayı zam şampiyonu yeşil soğan oldu

Aralık ayı zam şampiyonu belli oldu

Okul kantinlerindeki gıdalarda yeni dönem! Artık logosuz ürün satılmayacak

Yeni dönem başlıyor! O ürünlere logo geliyor

250'yi aşkın kişi yatırımla Türk vatandaşlığına başvurdu

Talep patladı! 250 bin dolar verip...

Ata tohumları yeniden hayat buluyor

Ata tohumları yeniden hayat buluyor

Dolmuş ücretleri yüzde 12.5 oranında zamlandı

Dolmuş ücretlerine zam geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.