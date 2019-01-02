Milyonlarca emekli yarın açıklanacak enflasyon rakamlarını bekliyor

Emekliler için kritik gün yarın. Enflasyon rakamlarına göre maaşlarda da değişim yaşanacak. Emeklilerin kaç lira zam alacağı merakla beklenirken, yarın enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Emekli maaşlarına kaç lira zam geleceği tahmin ediliyor? İşte emekli maaşı zammı detayları:

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak. SSK ve BAĞ-KUR’luların maaşına yapılacak zam ve ek ödeme artışı ile birlikte 108,68 TL ile 541,36 TL artış bekleniyor.

KASIM VERİLERİ EMEKLİ BE MEMUR ZAMMINI DÜŞÜRDÜ

Aylardır A’dan Z’ye her şeye zam gelmiş, yüksek enflasyon ile vatandaşın alım gücü düşmüştü. Herkes yılbaşında geçim sıkıntısını hafifletecek bir zam beklerken yaşanan bu düşüşle işçi emeklisinin yıllık kaybı 332 lira, esnaf emeklisinin yıllık kaybı 245 lira, en düşük çiftçi emeklisinin yıllık kaybı 223 lira oldu. Enflasyonun gerilemesi şüphesiz olumlu bir gelişme ancak memur ve emekli alacağı zammın daha da aşağı düşmesinden endişe ediyor.

TÜİK’e göre Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde eksi 1.44 oldu. Enflasyonun eksi çıkması, milyonlarca memur ve emeklinin zam hayalini kursağında bıraktı. Temmuz ayından Ekim ayı sonuna kadar olan 4 aylık dönemde tüketici enflasyonu yüzde 12.24 artmıştı. Kasım ayında 5 aylık enflasyon yüzde 10.6’ya geriledi.

