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Mİlyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.10.2018 10:33 | Son Güncelleme

Emekli maaş zamlarıyla ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü bugün açılacak olan Meclis'te olacak Öte yandan binlerce emekliye seyyanen zammı içerek düzenleme TBMM'ye gelecek.

Mİlyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam haberi geldi. Temmuz zammını alan emeklinin gözü bugün açılacak Meclis'te. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, 150 bin emekliye ise seyyanen zam içeren düzenleme Meclis gündemine gelecek. Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

SEYYANEN YÜZDELİ ZAM

Seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Zammın detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

Düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak.

İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

GÖSTERGE YÜKSELECEK MAAŞLAR ARTACAK

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların emeklilik ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılması ile ilgili düzenleme de bu dönemde gündeme gelecek.

Düzenleme emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında artış getirecek. 1.5 milyon memur ve emeklisinin yüzü gülecek.

Birinci dereceden 30 yıllık polisin emekli aylığı 637, ikramiyesi 27 bin 13 lira yükselecek.

Birinci dereceden 30 yıllık öğretmen ve hemşirelerin maaşı 533, ikramiyeleri 17 bin 96 lira artacak.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BOŞVERİN Bize Vermeyi, Çünkü 5 Verirseniz 20 Alacaksınız - 10 Verirseniz 50 Alacaksınız. Yeter ki Bundan Sonra Zam yapmayın, YETER DİYORUM. Yorumcu Arkadaşlar Ne Zoruma Gidiyor Biliyor musunuz? Her Ayın 3. de ENFLASYON Açıklanıyor, DALGA GEÇER Gibi % 0,5 - 0,8 - 1,00 - 1,2 Diyorlar ya, İNANIN Piyasadaki ZAM dan Daha Çok Zoruma Gidiyor - CANIMI ACITIYOR. İşçiyi - Memuru - Emekliyi - Asgari Ücretliyi - İşsizi - Dar gelirliyi - Kısaca Bizleri ENAYİ YERİNE KOYUYORLAR, Bizde Bir şey Yapamıyoruz Ya, BİRŞEY YAPAMAMAK CANIMI ACITIYOR. Bu Yorumu Ağlayarak Yazıyorum, Beni AFFEDİN. Saygılarımla
BU ülke de yaşayan binlerce asgari ücretli var emekliye yılda 2 defa ikramiye enflasyon farkı iyileştirme zam yapılır iken aç ve rezil yaşam koşullarındaki asgari ücretli niye hatırlanmıyor
Hiç ek gösterge alamayan yardımcı hizmetler sınıfına ne olacak böyle bir adaletsizlik olamaz
657 Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışan yardımcı hizmetler personelinin almadığı Ek gösterge ne olacak ilk önce yardımcı hizmetlerin almadığı ek gösterge halledilsin ondan sonra kime ne verilecekse verilsin.
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