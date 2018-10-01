Mİlyonlarca emeklinin gözü bu haberde! Emekli maaşları ne kadar olacak?

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren zam haberi geldi. Temmuz zammını alan emeklinin gözü bugün açılacak Meclis'te. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren, 150 bin emekliye ise seyyanen zam içeren düzenleme Meclis gündemine gelecek. Maaşı bin liranın altında olan SSK ve Bağ-Kur emeklilerine seyyanen zam yapılacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.

SEYYANEN YÜZDELİ ZAM

Seyyanen zam, düzenleme yapılır yapılmaz yürürlüğe girebilecek ya da Ocak'ta rutin artışla aynı anda uygulanabilecek. Zammın detayları, düzenlemenin Meclis'e gelmesiyle ortaya çıkacak.

Düzenleme yapılır yapılmaz uygulamaya girerse, düşük maaşlı emekliler hemen seyyanen zammı alacak, ardından Ocak artışından yararlanacak.

İyileştirme Ocak'ta yürürlüğe girerse de maaşı bin liranın altında olan emeklilerin maaşı bin liraya tamamlanacak, üstüne de enflasyon artışı yansıtılacak.

GÖSTERGE YÜKSELECEK MAAŞLAR ARTACAK

Öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların emeklilik ek göstergelerinin 3.600'e çıkarılması ile ilgili düzenleme de bu dönemde gündeme gelecek.

Düzenleme emekli ikramiyelerinde ve maaşlarında artış getirecek. 1.5 milyon memur ve emeklisinin yüzü gülecek.

Birinci dereceden 30 yıllık polisin emekli aylığı 637, ikramiyesi 27 bin 13 lira yükselecek.

Birinci dereceden 30 yıllık öğretmen ve hemşirelerin maaşı 533, ikramiyeleri 17 bin 96 lira artacak.

