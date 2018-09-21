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Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.09.2018 11:43 | Son Güncelleme

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar dört gözle intibak yasasını bekliyor. İntibak yasasının Meclis'ten geçmesi durumunda emekliler 355 TL'ye varan zam alacak.

Milyonlarca emeklinin gözü Meclis'te! Emekliler 355 TL intibak zammı alacak mı?

Emekliler, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak zammı yolunu açacak düzenlemenin Meclis'e taşınmasını istiyor. Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için TBMM'yi adres göstermişti.

Buna göre, intibak düzenlemesi yasayla yapılabilecek. Eğer intibak vizesi çıkarsa, emeklilerin bir şey yapmasına gerek olmayacak. Yasanın çıkmasının ardından da 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak.

Bu da belli bir süre alacak. Düzenleme, her emekliye farklı yansıyacak. 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira zam yapılmıştı. Uzmanlar, yeni intibakta da zam oranlarının bu seviyelerde olabileceğini belirtiyor. Türkiye Emekliler Derneği, yapılacak bir intibak düzenlemesinin yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacağını ifade ediyor.( Takvim)


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