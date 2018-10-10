FİNANS

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni düzenlemeler

EKONOMİ HABERLERİ  | 10.10.2018 15:37 | Son Güncelleme

AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu ile AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'in, Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Hakkında Kanun Teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti'nin; trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemeler içeriyor. Önemli değişikliklerin bulunduğu teklifle, başlıca şu düzenlemeler hayata geçirilecek:

1 / 20

Güvenlik korucularının gençleştirilmesi amacıyla emeklilik hakkı getiriliyor.
2 / 20

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında görev yapmakta olan öğretim elemanları, muadilleri ile aynı özlük haklarına sahip olacak.
3 / 20

-Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerine, kendi denetim istasyonlarında; kamyon, çekici ve otobüs cinsi araçları takograf ve süre yönünden denetleyebilme ve ceza tutanağı düzenleme yetkisi getiriliyor.
4 / 20

Mevzuatta belirlenenlerin dışında çakar lamba, siren gibi ışıklı veya sesli uyarı işareti veren cihazları kullananlara yaptırımlar getiriliyor.
5 / 20

Muayenesi olmadan karayolunda kullanılan araçlara uygulanacak idari para cezaları arttırılıyor.
6 / 20

Verilen izine rağmen muayenesi yaptırılmayan ya da "emniyetsiz" raporu verilen araçların karayolunda sürülmesi halinde uygulanacak yaptırımların belirlenmesi amacıyla düzenleme yapılıyor.
7 / 20

Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek veya tek yönlü karayollarında araçlarını ters istikamette sürmek, spin atma gibi diğer yol kullanıcıları için ciddi tehlike oluşturan bu ihlaller, açıkça düzenlenerek yaptırımlar belirleniyor.
8 / 20

Kırmızı ışık ihlallerine ilave yaptırımlar getirilerek caydırıcı tedbirler alınıyor.
9 / 20

Hız sınırlarını aşma ile ilgili para cezası ve yaptırımlar yeniden düzenleniyor
10 / 20

Seyir halinde cep ve araç telefonu ile benzer haberleşme cihazlarının kullanımının önlenmesinde caydırıcılığı artırmak amacıyla yaptırım ağırlaştırılıyor.
11 / 20

İzinsiz veya usulsüz yolcu taşımacılığı ile mücadele kapsamında araç işleten veya sahibi, gerekli tedbirleri almak ve denetimini yapmakla yükümlü kılınıyor.
12 / 20

Abartılı egzoza (Yüksek ses çıkaran) yaptırımlar getiriliyor
13 / 20

Başpolis alımı sonlandırılıyor ve sınavlarda başarılı olması ve eğitimi tamamlaması halinde Komiser Yardımcısı olabilmeleri imkanı getiriliyor.
14 / 20

Terörle etkin mücadele kapsamında; suçun ortaya çıkarılmasına veya delillerin ele geçirilmesine yardım edenler de ödül kapsamına alınıyor.
15 / 20

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmalarında, kamusal zararı ve kişilerin hak kaybının önlenmesi ve tam bilgiye ulaşılması amacıyla düzenleme yapılıyor.
16 / 20

Mera komisyonuna genel kolluk temsilcisi eklenerek meralar ile ilgili tasarruflarda asayiş yönünden daha etkin kararlar alınması yönünde düzenlenmeye gidiliyor.
17 / 20

Türkiye'de ikamet etmeyen yabancıların, kamu kumrularındaki iş ve işlemlerinin e-Devlet sistemi üzerinden yürütebilmesi için yabancı kimlik numarası verilmesine imkanı getiriliyor.
18 / 20

Uyuşturucuyla etkin mücadele amacıyla; soruşturma ve operasyon sürecinin tüm aşamalarında yer alan ancak bizzat ve fiilen el koyma işleminde yer almayan personelin de ödüllendirilmesi ve örgütlü düzeyde sokak ticaretinde muhbir ve hak edenlere, bireysel sokak ticaretinde ise el koyanlara ikramiye ödenecek.
19 / 20

Çocukların korunması amacıyla, bağımlılık yapabilen çakmak gazının da hangi amaçla olursa olsun, çocuklara satılması veya verilmesinin yasaklanacak.
20 / 20

Adıyaman Samsat, Kahta İlçeleri ve çevresinde 24 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen deprem afetleri nedeniyle konut, ahır ve işyerleri yıkık, ağır ve orta derecede hasar gören afetzede ailelere yardım yapılacak.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
meclis torba yasa tsk Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayyipler Alemi' pankartı açan öğrencilere çay daveti

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Arda Turan, şarkıcı Berkay’ın burnunu kırdı! İşte olayın perde arkası

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Bir konkordato haberi daha: Özler Grup konkordato ilan etti

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Yurt dışında çalışan vatandaşlar Türkiye'de borçlanarak emekli olabilir

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 8 yorum
YAŞA TAKILANLAR NE OLDU, YEREL SEÇİMLERDE İNŞALLAH UYANIR.
yahu anladık hep cezalandırma tamam eyvallah yahu birde ödüllendirme 2.000 sonrası emekli olanların haklarını verin 3,600 günden emekli olanlara kıyak 10.000 iş günü ödeyene kötek nasıl iş bu kardeşim insanın hakkını çalmayın çırpmayın hakkını yemeyin allah size soracak inşallah kaç yıldır yiyorsunuz utanma arlanma yok mu sizde yaşı bekledik tamam ama hakkımızı verin utanmaz arlanmazlar....
dilerim en kısa zamanda uygulamaya geçilir.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

Onu gören şaşırıyor! Sanayi sitesinin kadın oto boyacısı

İşte dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir! Listede Türkiye de var

İşte dünyada en çok dolar milyarderine sahip 20 şehir! Listede Türkiye de var

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

Marmara ve Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan son halka olacak

İstanbul Yeni Havalimanı'nın biletleri satışa açılıyor

İstanbul Yeni Havalimanı'nın biletleri satışa açılıyor

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Trafik cezalarında artış teklifi Meclis'te

Yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza

Yasa dışı yöntemle kerkenez avlayanlara ceza

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.