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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Kiralar ne kadar artacak?

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.10.2018 09:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de 20 milyon kişi ya kiralık evlerde yaşıyor ya da iş yeri için mülk sahibine kira ödüyor. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Peki kiralar bu yıl ne kadar artacak? İşte cevabı...

Milyonlarca kiracıyı ilgilendiren haber! Kiralar ne kadar artacak?

Kira, hem vatandaş için hem de esnaf ve işletmeler için önemli bir gider. Her yıl yenilenen kiranın ne kadar artacağı ise hep kafaları karıştırıyor. Ancak bunun yasal bir sınırı var ve bu sınır 1 Temmuz 2012’de çıkan yeni Borçlar Kanunu ile belirlenmiş durumda.

Posta'da yer alan habere göre taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

12 AYLIK ORTALAMAYA BAKILACAK

ÜFE’ye bakarken aylık veya yıllık orana değil, 12 aylık ortalamaya bakılacak. Bu rakam da dün yüzde 21.36 olarak açıklandı. Sözleşmesi bu ay bitecek olanlar yüzde 21.36’yla yenileyecek. 1000 liralık kira 1213 lira olacak. Yıllıkta ek maliyet 2556 lira. Bu tavan fiyat. Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP), kira artışının ÜFE yerine TÜFE’ye endeksleneceği yer almıştı. TÜFE’ye göre kira artışı uygulaması başlamış olsaydı artış yüzde 13.75 oranında kalacaktı. Borçlar Kanunu’ndaki kira artış maddesinin uygulanması işyerleri için 2020 yılında yürürlüğe girecek.


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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Dalgamı geçiyorsunuz sözel sektör %5 zam alıyor hala nasıl %20 zam yapılıyorda asgari ücrete %50 zam yapın da kira ödesin millet sıyırdınız iyice %25 kiraya zam yaparsanız herşeye %25 gelirse peki insanların eline ne kalacak ?
sadece kiraya çalış mı diyorsunuz yani stopajı da var ohh
ulan asgari ücret 1600 tl 1000 tl kira ödeyene yapılan zam 213 tl maaşlar o kadar zam görmedi. millet açlıktan gebersin o zaman. yazıklar olsun böle sisteme yazıklar olsun serbest piyasa deyipte milleti insanların üç kuruşunu sömürene. aldığınız bu faiş kira bedellerinin hesabını öbür tarafta vereceksiniz.yönetim ve karar kadrolarına dicek bi sözüm zaten yok onları ALLAH bildiği gibi yapsın.
bizim ewsahibi tefe. tüfe bakmıyor işine gelmiyorsa cıkdiyor büylerini napacaz pekii
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