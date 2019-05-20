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Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.05.2019 09:21 | Son Güncelleme

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeler bu hafta komisyonda ele alınacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te

TBMM Genel Kurulunda, bu hafta Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Genel Kurulun gündemine gelecek.

TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin, kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin 2. bölümü üzerindeki görüşmelere devam edilecek.

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklifle kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içinde tahsis edilecek. Bu sürede tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak.

Yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek.

Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelerde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek.

Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde, hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.

KOMİSYONLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden hatalı geçişlerin cezalarının affı, İstanbul Galata Üniversitesi adında yeni bir üniversite kurulması, kömür madenciliğine destek, hurda araçta ÖTV indiriminin 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılması gibi düzenlemeleri de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, komisyonda görüşülmesi bekleniyor.

TBMM Dışişleri Komisyonu, 22 Mayıs Çarşamba günü toplanacak.

Toplantıda, Türkiye ile çeşitli ülkeler arasında imzalanan uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin kanun teklifleri görüşülecek.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun 22 Mayıs'taki toplantısında, Sincan Ceza İnfaz Kurumları İnceleme Raporu ele alınacak.

Down Sendromu, Otizm ve Diğer Gelişim Bozukluklarının Yaygınlığının Tespiti Araştırma Komisyonu, 22 Mayıs'ta ilk toplantısını yapacak.

Toplantıda, komisyonun çalışma takvimi görüşülecek, komisyona davet edilecek kişiler belirlenecek.

KAYNAK:AA

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
#eyt 3600 ek gösterge bu torbanın içinde niye yok çünkü verdikleri sözleri tutamadıkları için
#eyt sağır sultan bile duydu siz niye duymadınız
#eyt çıkacak başka yolu yok
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