Milyonlarca kişiyi ilgilendiren düzenlemeler bu hafta Meclis'te

TBMM Genel Kurulunda, bu hafta Kapadokya Alanı Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek. Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Genel Kurulun gündemine gelecek.

TBMM Genel Kurulunda, Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin, kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifinin 2. bölümü üzerindeki görüşmelere devam edilecek.

Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, Genel Kurul gündemine gelecek.

Teklifle kültür, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde, turizm merkezlerinde bulunan, Bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde yarar görülen Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca uygun görülenler iki ay içinde tahsis edilecek. Bu sürede tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış sayılacak.

Yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek.