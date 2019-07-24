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Milyonlarca sürücü LPG’li araçları için karar bekliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.07.2019 17:15 | Son Güncelleme

Otomobil kullanıcılarının yüzde 38’ini kapsayan beş milyona yakın LPG’li araç sahibi ve LPG sektörü, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un duyurduğu, LPG’li araçların kapalı otoparklara alınmasına ilişkin kararı bekliyor.

Milyonlarca sürücü LPG’li araçları için karar bekliyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), 2019 yılı mayıs ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, trafiğe kayıtlı 23 milyon 39 bin 551 adet taşıtın yüzde 54.2’sini otomobiller oluşturuyor. Buna göre, trafiğe kayıtlı 12 milyon 482 bin 475 otomobilin ise yüzde 37.7’sini oluşturan 4 milyon 710 bin 222 araç LPG kullanıyor.

Kurum, kapalı otoparkların gerekli altyapıya kavuşturulması ve LPG’li araçları kabul edebilmeleri için çalışmalara başlandığını duyurmuş ve hazırlanan Değişiklik Taslak Metni’ne dair paydaşların görüşleri Mayıs ayında bakanlıkça toplanmıştı.

Türkiye karayollarında her 100 otomobilin 37.7’si yakıt olarak LPG kullanıyor. Avrupa’da uzun yıllardır Türkiye’dekiler ile aynı standartlarda üretilen LPG’li otomobiller kapalı otoparklara park edebiliyorlar fakat Türkiye’de LPG’li araçların kapalı otoparklara girişi, otoparkların teknik yetersizlikleri ve yasal mevzuat sebebi nedeniyle engelleniyor.

LPG’li araçların kapalı otoparkları girmesini engelleyen söz konusu yönetmeliklerin yanı sıra, bu yasağın bir diğer sebebi ise otoparkların havalandırma sistemlerinin, zeminde gaz birikmesine izin vermeyecek şekilde hava dolaşımı sağlayacak uygun bir havalandırma sistemine sahip olmaması. Bunun yanı sıra otoparklara, herhangi bir gaz kaçağı oluşması halinde bunu tespit edecek gaz sensörleri konuşlandırılmış olması gerekiyor. Yapılacak yönetmelik değişikliklerinin AVM’lere, otellere ve kapalı otopark işletmelerine gerekli altyapıyı sağlama yükümlülüğü getirmesi bekleniyor.

Konutların yer aldığı binaları hariç tutan değişiklik taslağına göre, “Araç park yerleri için kurallar” standardında belirtilen kural ve şartları sağlamaları ve TSE’den standarda uygunluk belgesi ile itfaiyeden ya da ruhsat vermeye yetkili idarelerden izin almaları halinde LPG kullanan araçları kabul edebilecekler.
Bu otoparklar periyodik olarak denetlenecekler ve LPG dönüşümü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenen mevzuata uygun olduğunu gösteren barkod ya da QR kodu bulunan LPG’li araçları kabul edebilecekler. Uygunluk etiketi bulunmayan LPG’li araçlar kapalı otoparklara kabul edilmeyecek.

Müstakil Likit Petrol Gazcıları Kit Satıcıları ve Otogaz Bayileri Derneği (MÜSLPGDER) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yavaşçı, “LPG’li araçlar uzun yıllardır Avrupa’da kapalı otoparklara serbestçe girebiliyor. Türkiye’de sürdürülen haksız yasağın son bulacağını ümit ediyoruz. Sayın Bakan’ın bu yasağın kaldırılması yönündeki çalışmalarını destekliyor, bir an önce müjdeli haberin gelmesini diliyoruz” açıklamasında bulundu.

KAYNAK:DHA

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Anahtar Kelimeler:
LPG tüpleri otomobil

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
alın da otoparkları havaya uçurun.
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