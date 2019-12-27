Milyonları ilgilendiriyor! 1 Ocak'tan itibaren geçerli: İşte yeni fiyatlar

Konuya ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1 Ocak 2020'den itibaren yürürlüğe girmek üzere yayımlandı.

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliğine göre, gelecek yıl, evlatlıklar dahil, füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde 306 bin 603 lira, ivazsız suretle meydana gelen intikaller, para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişler ile Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunda tanımlanan şans oyunlarında kazanılan ikramiyelerde de 7 bin 60 lira olarak dikkate alınacak.

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği'ne göre, her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır 3 milyon 239 bin 556 lira oldu. Yıllık gelir vergisi beyannamelerindeki damga vergisi 89,10 lira, kurumlar vergisi beyannamesinde 119, katma değer vergisi beyannamesinde 58,8 lira olacak.

PASAPORT VE SÜRÜCÜ BELGESİ HARÇLARI

Harçlar Kanunu Genel Tebliği'ne göre, yeni yılda 6 aya kadar pasaportlar için harç tutarı 208,3 lira, 1 yıl süreli olanlar için 304,4 lira, 2 yıl süreli olanlar için 497 lira, 3 yıl süreliler için 705,9 ve 3 yıldan fazla süreli olanlar için 994,8 lira oldu. 2020'de A sınıfı sürücü belgesi harcı 249,3 lira olarak belirlenirken, bu tutar B sınıfı sürücü belgesi harçlarında 751,7 lira olarak uygulanacak.