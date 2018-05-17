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Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.05.2018 15:04 | Son Güncelleme

Erdoğan, vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu onayladı. 12 milyonu aşkın emekliye 2 bayramda biner lira ikramiye ödenecek.

Milyonların beklediği düzenleme onaylandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; vergi ve prim borçlarının yapılandırılması, emeklilere dini bayramlar öncesi ikramiye ödenmesi gibi düzenlemeleri içeren kanunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum yasalarını KHK ile hayata geçirme imkanı tanıyan "Yetki Kanunu"nu ve 20 yeni üniversite kurulmasını öngören kanunu onayladı.

7141 sayılı "Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun", 7142 sayılı "6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu" ile 7143 sayılı "Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun" Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından anayasanın 89. maddesinin birinci fıkrası ile 104. maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderildi.

Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte üç kanun yürürlüğe girecek.

Böylelikle emekliye bayram ikramiyesi kesinleşti. 12 milyonu aşkın emekliye 2 bayramda biner lira ikramiye ödenecek.


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vergi borç yapılandırma Emekli ikramiye

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