FİNANS

Milyonluk traktör İnegöl Fuarı'nda görücüye çıktı

EKONOMİ HABERLERİ  | 04.09.2018 11:34 | Son Güncelleme

Bursa'nın İnegöl'de düzenlenen "7. İnegöl Tarım Fuarı"nda sergilenen dev traktör herkesin dikkatini çekmeyi başardı. Fuara getirilen dev traktörler 1 milyon lirayı bulan fiyatıyla dikkati çekiyor.

Milyonluk traktör İnegöl Fuarı'nda görücüye çıktı

İnegöl Belediyesi öncülüğünde İTSO, Ziraat Odası ve MODEF'in desteğiyle bu yıl 7. kez kapılarını açan tarım fuarında sergilenen dev traktörler fuara gelen ziyaretçilerden büyük ilgi görüyor. Satış Müdürü Sait İncili yaptığı açıklamada,"Gördüğünüz traktörlerimiz yeni nesil Euro 5 motruna sahip. Versiyon olarak üst sevyide, SRC sitmeni sahip, yakıtları düşük. Traktöre bindiğiniz zaman direk olarak kullanma şahsınız var.

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Uydu bağlantı sistemimiz de mevcut. Fiyat olarak ortalama 140 - 150 bin EURO civarında. Tamamen ithaldir ve Türkiye'de yeni bir özellik. Dolar ve EURO yükseldi diye insanlar ürünlerini tarlada bırakacak değil. Mutlaka talep olur ama bir düşüş de yaşanıyor. Bu traktörlerimiz büyük çiftçilerimize hitap ediyor. Yeni çıkan bu traktörle bir yandan sürüp bir yandan da ekim yapma imkanı var" diye konuştu. İHA

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Anahtar Kelimeler:
traktör bursa fuar milyonluk

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