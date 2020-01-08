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  4. "Miras" tiyatro oyunu, MÜSİAD'da sanatseverlerle buluşacak

"Miras" tiyatro oyunu, MÜSİAD'da sanatseverlerle buluşacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 14:43 | Son Güncelleme

"Miras" tiyatro oyunu, MÜSİAD'da sanatseverlerle buluşacak

İSTANBUL(AA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), "Miras" tiyatro oyununu sanatseverlerle buluşturacak.

MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, toplumun gelişmesi, halk nezdinde bir medeniyet tasavvurunun oluşması ve ekonomik kalkınmanın gerçekleştirilmesinin kültür ve sanat alanındaki gelişmelerle doğru orantılı olduğunu düşünen MÜSİAD, "MÜSİAD SANAT" çatısı altında birçok çalışmaya imza atıyor.

Kültür-sanat alanındaki faaliyetlerine Emire Konuk Közberi'nin "Şimdi ve Sonsuzluk” sergisi ile başlayan MÜSİAD, daha sonra Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi iş birliğinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'in anısına hazırlanan "Bilimden Sanata Yansımalar” sergisi ile Mevlid-i Nebi Sergisi'ni sanatseverlerle buluşturdu.

Söz konusu çalışmalara ek olarak hat, minyatür, resim, müzik, sinema ve tiyatro olmak üzere tüm sanat dallarında çalışmalarını sürdüren MÜSİAD, gelecek dönemde de önemli eserlerin vatandaşla buluşturulmasına öncülük etmeyi hedefliyor.

Kültürümüz ve değerlerimizin sanat yoluyla topluma aktarılabileceğini düşünen MÜSİAD, bu bağlamda "Miras" tiyatro oyununu genel merkezde sanatseverlerle buluşturuyor. Ebru Aksakallı'nın kaleme aldığı, Bayram Gündoğdu'nun yönetmenliğini üstlendiği eserde, toplumu uçuruma sürükleyen faiz yükü, yardımlaşma kültürü, helal kazanç ve ticari ahlak konuları ayrıntılı bir şekilde ele alınacak.

Oyun, 14 Ocak 2020 Salı saat 19.30'da sahnelenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Müsiad tiyatro

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