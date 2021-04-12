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Mısır Çarşısı'nın en pahalı hurması; tanesi 5 liraya satılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 12.04.2021 16:26 | Son Güncelleme

Ramazan'a saatler kala Eminönü Mısır Çarşısı'nda hurma satışlarında da yoğunluk yaşanıyor. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi hurmanın en pahalısı ise kilosu 140 lira, tanesi ise 5 liraya satılan "Jumbo Kudüs hurması" oldu.

Mısır Çarşısı'nın en pahalı hurması; tanesi 5 liraya satılıyor

Eminönü Mısır Çarşısı'nda ramazan alışverişi telaşı yaşanıyor. Ramazan'ın gözdesi hurma da çeşidine göre farklı fiyatla satılıyor. Her bütçeye uygun satışı yapılan hurmaların en pahalısı ise Jumbo Kudüs hurması oldu.

“BU HURMANIN KİLOSU 140, TANESİ İSE 5 LİRA"

Sattığı en pahalı hurmanın 140 liralık Jumbo Kudüs hurması olduğunu söyleyen Eminönü'nde esnafı Muhammed Kandemir, “Bu hurmayı iriliğinden dolayı kilosunu 140 liradan satıyoruz. Tanesi ise 5 liraya denk geliyor. Bir de daha ufak Kudüs hurmaları var onları ise 3 liraya satıyoruz. Ama şunu da söylemem gerekir ki tanesi 50 kuruş olan hurmalar da var. Kimi pahalı olan hurmayı, kimi ise ucuz hurmayı tercih ediyor" dedi.

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“BU HURMALARI DOLAR BAZINDAN ALDIĞIMIZ İÇİN FİYATLARI YÜKSEK"

Eminönü'nde esnaf Mehmet Çelik ise “Şu an elimizde en pahalı olan hurma Kudüs hurması, bu hurmanın kilosu 120 lira, tanesi ise 3 liraya satılmakta. Kudus hurması diğer hurmalara göre daha iri bir hurma. Bize de dolar bazında geldiği için fiyatı bu kadar yüksek. Aynı zamanda turistler bazen tek hurma almak istiyor. O zamanlar bu hurmaya daha çok talep oluyor. Ancak ramazan ile birlikte vatandaşlar daha çok 58 liralık Kudüs hurmasını tercih ediyor" diye konuştu.

“BİR HURMAYA DA 5 LİRA VERMEM"

Hurma almakta kararsızlık yaşadığını söyleyen Fatma Yavuz, “30 liralık bir hurma bulduk onu belki olacağım. Tanesi 5 lira olan hurma nasıl alınır. Bir ailede 5 kişi olsa günlük sadece 25 lira hurma parası mı verilir. Aylık olarak hesapladığımızda neredeyse aylık bin lira oluyor" dedi. Medine hurması almayı düşündüğünü belirten Neriman Şen ise “Ben orta fiyatlı bir hurma alacağım. Ancak çok pahalı hurmalarda var. 5 liralık hurma ile diğer hurmalar arasında tat farkı olduğuna eminim" diye konuştu.

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"5 liraya hurma mı olur" diye şaşıran Naim Üstünel de, “Bir hurmaya da 5 lira vermem. Tane ile hurma alacağıma kilo ile alırım. Bu ramazan için hurma alışverişi yaptım. Kilosu 60 lira olan hurmadan aldım" ifadelerini kullandı.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tanesi 5 lira olanı değilde 2.5 TL olanı almış iyi kâr etmiş ,git incir al yurdum insanı kazansin
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