Mitsubishi Electric çalışanı "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" arasında yer aldı

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, Business Life Dergisi'nin "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" listesine girdi.

Şirket açıklamasına göre, Business Life Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Ahu Orakçıoğlu, Celal Toprak, Demet Cengiz, Dr. Fatoş Karahasan, Güven Borça, Salim Kadıbeşegil, Sami Altınkaya, Seyfettin Bayram ve Volkan Akı gibi medya ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin jürisinde bulunduğu "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" araştırmasında Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, basın dostu 50 iletişim lideri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, toplamda 84 ekonomi ve magazin gazetecisinin görüşleri neticesinde belirlenen bu listede yer almış olmanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ceneviz, "Pazarlama ve marka iletişimi profesyonelleri olarak çalışmalarımızın önemli bir kısmını basın ilişkileri odağında kurguluyoruz. Ulusaldan yerele, konvansiyonelden dijitale, sektörelden genele her mecranın kendine ait dinamikleri ve farklı hedef grupları olduğunu dikkate alıyoruz. Bu noktada mecraların dinamiklerine en uygun şekilde içerik desteği sağlamayı hedefliyor ve her mecra için içerikleri özel olarak ele almaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.