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  4. Mitsubishi Electric çalışanı "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" arasında yer aldı

Mitsubishi Electric çalışanı "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" arasında yer aldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.01.2020 12:03 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz: - "Toplamda 84 ekonomi ve magazin gazetecisinin görüşleri neticesinde belirlenen bu listede yer almış olmak çok kıymetli. Mitsubishi Electric'in iletişim tonunun sade, şeffaf, yenilikçi, bilgilendirici, ilham verici ve anlaşılır olmasına özen gösteriyoruz" - "Teknoloji öncüsü global bir markanın temsilcisi olarak ürün ve hizmetlerimizi, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki uzmanlığımızı, bireysel ve kurumsal bilgi birikimimizi paydaşlarımıza değerli basın mensupları aracılığı ile iletmeyi sürdüreceğiz"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, Business Life Dergisi'nin "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" listesine girdi.

Şirket açıklamasına göre, Business Life Dergisi tarafından gerçekleştirilen ve Ahu Orakçıoğlu, Celal Toprak, Demet Cengiz, Dr. Fatoş Karahasan, Güven Borça, Salim Kadıbeşegil, Sami Altınkaya, Seyfettin Bayram ve Volkan Akı gibi medya ve iletişim sektörünün önde gelen isimlerinin jürisinde bulunduğu "Basın Dostu 50 İletişim Lideri" araştırmasında Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, basın dostu 50 iletişim lideri arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Reklam ve Halkla İlişkiler Müdür Yardımcısı Savaş Ceneviz, toplamda 84 ekonomi ve magazin gazetecisinin görüşleri neticesinde belirlenen bu listede yer almış olmanın çok kıymetli olduğunu belirtti.

Ceneviz, "Pazarlama ve marka iletişimi profesyonelleri olarak çalışmalarımızın önemli bir kısmını basın ilişkileri odağında kurguluyoruz. Ulusaldan yerele, konvansiyonelden dijitale, sektörelden genele her mecranın kendine ait dinamikleri ve farklı hedef grupları olduğunu dikkate alıyoruz. Bu noktada mecraların dinamiklerine en uygun şekilde içerik desteği sağlamayı hedefliyor ve her mecra için içerikleri özel olarak ele almaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Bilgi birikimimizi basın mensupları aracılığıyla iletmeyi sürdüreceğiz"

Profesyonellerle empati temelli bir iş ilişkisi yürüttüklerini belirten Ceneviz, şunları kaydetti:

"Eğer doğru şekilde yaklaşıp empati de kurabilirseniz basın tarafında dost bir iletişim lideri olma şansınız artıyor. Gazetecilik mesleği var olduğundan beri hep stratejik bir önemde oldu. İnsanlar doğası gereği belirsizlik hissi içinde olmaktan kaçınır ve böyle bir durumda olup biteni anlamlandırmaya, bilgi almaya odaklanırlar. Bu nedenle gazetecilik mesleği insanların bilgi alarak konuları anlamlandırabilmesi noktasında çok önemli bir yere sahip. Marka tarafındaki iletişim yöneticileri olarak basın mensuplarına doğru, tarafsız ve özgün içerik sunmamızın gazetecilerin mesleklerini gerekli şekilde icra edebilmelerine katkı sağladığına inanıyorum.

Mitsubishi Electric'in iletişim tonunun sade, şeffaf, yenilikçi, bilgilendirici, ilham verici ve anlaşılır olmasına özen gösteriyoruz. Teknoloji öncüsü global bir markanın temsilcisi olarak ürün ve hizmetlerimizi, faaliyet gösterdiğimiz sektörlerdeki uzmanlığımızı, bireysel ve kurumsal bilgi birikimimizi paydaşlarımıza değerli basın mensupları aracılığı ile iletmeyi sürdüreceğiz. Bu vesile ile çok kıymetli bir görevi icra eden gazetecilere çok teşekkür ediyorum. Basın dostu 50 iletişim liderinden biri olmak temsil ettiğim Mitsubishi Electric markası ve şahsım adıma büyük mutluluk. Bu başarıyı bizlere layık gören saygıdeğer jüri üyelerine ve araştırmanın hayata geçmesini sağlayan Business Life Dergisi'ne de teşekkürlerimi iletiyorum."

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