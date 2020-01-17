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  4. Mitsubishi Electric'in robotu 5G teknolojisiyle buluştu

Mitsubishi Electric'in robotu 5G teknolojisiyle buluştu

EKONOMİ HABERLERİ  | 17.01.2020 11:47 | Son Güncelleme

Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel: - "Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz" - "Üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor"

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric'in robotu, 5G ağını kullanarak endüstriyel nesnelerin interneti (IIoT) tabanlı haberleşme sağladı.

Şirket açıklamasına göre, Türkiye’nin en büyük sanayi fuarlarından biri olan ve 12-15 Mart'ta gerçekleştirilecek WIN Eurasia Fuarı'nda yeni 5G teknolojisi sergilenecek.

"5G Arena" özel alanında yer alacak firmaların 5G senaryolarını tanıtacakları bu fuar öncesinde yerli ve milli 5G ağı ve baz istasyonunun da hazır bulunduğu bir imza töreni düzenlendi.

Projenin çözüm ortağı olan firmalar arasında Türksat 4A ve 4B uydularının üreticisi Mitsubishi Electric'in de yer aldığı bu törende 5G teknolojisine ve şirketlerin dijital dönüşümünün önemine vurgu yapıldı.

Firmaların farklı çözüm ve hizmetleri ile yer aldıkları bu iş birliği projesinde Mitsubishi Electric'in ileri teknoloji robotu öne çıktı.

Törende, MCS Grup tarafından tasarlanan "CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması" 5G ağını kullanarak Mitsubishi Electric robotu, Schunk robot eli ve Siemens Minsphere bulut çözümü ile IIoT tabanlı olarak haberleşme sağladı. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edildi.

- "5G'nin sağladığı hız ve verimlilik fabrikalara çağ atlatacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mitsubishi Electric Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri OEM İş Geliştirme Kıdemli Müdürü Tolga Bizel, verimi büyük ölçüde artıracak olan 5G teknolojisinin dijital dönüşüm evresinde önem taşıdığını ve robot kullanımının da hızla yaygınlaştığını belirterek, fabrikaların üretim sürecinde hayati önem taşıyan robotların, sağladıkları hız ve kolaylıklarla günümüzde çok olağan bir iş gücü haline geldiğini ifade etti.

Bizel, Mitsubishi Electric'in Türkiye'de fabrika otomasyonu ve ileri robot teknolojileri alanında iddialı bir oyuncu olduğunu aktararak, robotlar ile endüstride daha esnek bir üretim sağlamayı, üretim maliyetlerini düşürerek insan konforunu artırmayı ve ihtiyaç olan her yerde robot teknolojisinin kullanılmasını hedeflediklerini vurguladı.

Hızlı ve hassas robotlarla sanayicilere yüksek katma değer sağladıklarını belirten Bizel, şunları kaydetti:

"Robotlarımızı oluşturan dişli kutusu, mekanik, elektronik teçhizat gibi bütün parçaları da Mitsubishi Electric olarak kendimiz üretiyoruz. Üretimin her aşamasında büyük kolaylık sağlayan robotlarımız, 7/24 her koşulda 25 bin saat bakım gerektirmeden çalışıyor. Kompakt yapıları ile istenildiği zaman fabrikanın her alanına taşınabilen robotlarımız böylelikle esnek bir üretim alanı sağlanmasına imkan tanıyor.

Mitsubishi Electric'in Sanayi 4.0'a yanıtı olan dijital fabrika konsepti "e-F@ctory" ile tasarlanan akıllı fabrikalarda robotlar dahil tüm yeni nesil ürünler internet üzerinden haberleşebiliyorlar. Bu haberleşmelerin 5G teknolojisi ile büyük ivme kazanacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Üretimde çok ciddi maliyet tasarrufu sağlayan ve yönetimden üretim katına kadar tüm fabrika katmanlarını optimize etmek için ileri teknolojileri kullanan "e-F@ctory", küresel rekabette bir adım önde olmayı sağlıyor. Yeni 5G teknolojisiyle sağlanacak olan hız ve verimlilik ile fabrikaların çağ atlaması artık kaçınılmaz."

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Anahtar Kelimeler:
5G, Mitsubishi Electric, Robot,

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