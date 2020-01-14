Mitsubishi Electric'ten yapay zeka tabanlı teşhis teknolojisi

İSTANBUL (AA) - Mitsubishi Electric, yapay zeka tabanlı yeni bir teşhis teknolojisi geliştirdi.

Şirket açıklamasına göre, fabrikalara hızlı entegrasyon, üretkenlik, esneklik ve verimlilik sağlayan ileri teknoloji otomasyon ürünleriyle öne çıkan Mitsubishi Electric, tescilli yapay zeka teknolojisi Maisart ile yapay zeka tabanlı fabrikalarda ve tesislerde ekipman duruş süresini azaltırken, verimliliğin artırılmasına katkıda bulunan yeni bir teşhis teknolojisi geliştirdi.

Makine öğrenmesi algoritmasını kullanan yeni teknoloji, sensör verilerini analiz ettikten sonra farklı operasyonel durumlar arasında üretim makinesi geçişine ilişkin bir model oluşturuyor. Böylelikle makinelerdeki beklenmedik durumları ifade eden makine anomalilerinin hızlı ve doğru bir şekilde tespit edilmesini sağlayarak fabrika ve tesislerde verimliliği artırıyor.

Makinenin mevcut operasyon durumu ne olursa olsun anomali tespiti için her zaman aynı koşulları dikkate alan geleneksel teşhis teknolojisinin aksine bu yeni yapay zeka tabanlı teknoloji, sensör verilerinin analizi akabinde her bir operasyon sırasında meydana gelen anomalilerin tespiti için optimum koşulları belirliyor.

Makine arızasına ilişkin belirtileri fiili arızadan önce doğru bir şekilde tespit eden teşhis teknolojisi, fabrikalarda ve tesislerde bakım faaliyetleriyle bağlantılı olarak ihtiyaç duyulan iş gücü ve duruş süresinin azaltılmasına yardımcı oluyor.

Karmaşık manuel ayarlamaları ortadan kaldıran teknoloji, anomali tespit sistemlerinin kullanımını sadeleştirmesiyle de öne çıkıyor.

