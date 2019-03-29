Mobil hat abonelik başvuru işlemleri e-Devlet'te

Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada; 'E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek' denildi.

Dijital Dönüşüm Ofisi koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda E-Devlet kapısı, saat 17.00 itibarıyla mobil hat işlemlerine de açıldı. Vatandaşlarımız, mobil hat abonelik başvuru işlemlerini artık E-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecek. #dijitalTR #MilliTeknolojiHamlesi pic.twitter.com/m7XGfk2u9w — CB Dijital Dönüşüm Ofisi (@dijital) 27 Mart 2019



