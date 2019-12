Mobilya sektörü için en büyük sınav online satış

Türkiye’de 2019 yılında online mobilya satışları bir önceki yıla göre yalnızca yüzde 2 artarak 1 milyar lira seviyesini aştı. Dünya geneline göre 7 kat daha yavaş bir büyüme sergileyen online mobilya satışlarının, önümüzdeki yıllarda artırılması için çalışmalara devam ediliyor.

Türkiye’de 2019 yılında online mobilya satışları bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 1 milyar 56 milyon dolar seviyesine ulaştı. We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan Digital in 2019 raporundaki verileri derleyen Trendmobilya.com’a göre Türkiye’deki online mobilya satışları dünya geneline göre 7 kat daha yavaş bir artış sergiliyor. Dünya genelinde online mobilya satışları ise 2019’da bir önceki yıla oranla yüzde 15 artışla 272 milyar dolara ulaştı. Fiziki mağazalardaki depolama ve sergi alanlarındaki kısıtı ortadan kaldırarak üreticiler için avantaj sağlayan online mobilya satışlarının, tüketici alışkanlıklarının değişmesiyle giderek artması öngörülüyor.

Mobilyanın 4 devinde online satışlar ortalama yüzde 15 arttı

Dünyanın en büyük mobilya üreticisi olan ve dünya mobilya ihracatının yüzde 40’ını tek başına karşılayan Çin’de online mobilya satışları bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 95 milyar dolar seviyelerine geldi. Mobilya sektöründeki ikinci dev olan Amerika’da ise online mobilya satışları yüzde 16’lık artışla 79 milyar doları aştı. Dünyanın diğer önemli mobilya üreticilerinden ve Türkiye’nin mobilya ticaretindeki en büyük iki paydaşından Almanya’da online mobilya satışı yüzde 15 artarak 10,7 milyar dolara, İtalya’da ise yüzde 16 artışla 2,2 milyar dolara ulaştı.