FİNANS
  4. Mobilya sektörü "KDV müjdesi"ni değerlendirdi

Mobilya sektörü "KDV müjdesi"ni değerlendirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 13:29 | Son Güncelleme

MOSDER Başkanı Mustafa Balcı: - "Mobilya sanayimiz adına yılın ilk müjdesini almış bulunuyoruz. Sektörümüz adına geçtiğimiz yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti" - "2019 yılı içerisinde belli periyotlarda uzatılan KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesini istiyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Mobilya ve Sanayicileri Derneği (MOSDER) Başkanı Mustafa Balcı, "Mobilya sanayimiz adına yılın ilk müjdesini almış bulunuyoruz. Sektörümüz adına geçtiğimiz yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti." ifadelerini kullandı.

Balcı, mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e düşürülmesine ilişkin yazılı açıklamasında, mobilya sanayisi adına yılın ilk müjdesini aldıklarını belirterek, "Sektörümüz adına geçtiğimiz yılın da en önemli gündem konusu olan KDV indirimi ile ilgili olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Berat Albayrak, bugün yaptığı açıklama ile yeniden yüreğimize su serpti." açıklamasında bulundu.

- "KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesini istiyoruz"

Balcı, yüzde 8’e inen KDV ile 2020 yılına güzel bir giriş yapmış olduklarını dile getirdi.

KDV indiriminin kalıcı olmasını daha önce de birçok kez gündeme getirdiklerini aktaran Balcı, "Hatta konuyla ilgili Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a yardımcısı Sayın Fuat Oktay aracılığı ile mektup iletmiş ve sektörümüzün en önemli gündemi olan KDV indiriminin kalıcı olması yönünde taleplerimizi dile getirmiştik. 2019 yılı içerisinde belli periyotlarda uzatılan KDV indiriminin 2020 yılında artık yüzde 8 bandında sabitlenmesini istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Sektörümüzün ihracat hedefi 10 milyar dolar"

Mustafa Balcı, Türk mobilya sanayi olarak 179 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini ve 2019 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 9 bandında ihracatta yükseliş olduğunu dile getirdi.

2020 hedeflerini de paylaşan Balcı, şunları kaydetti:

"Katma değeri yüksek olan mobilyada, 2020 yılı hedeflerimizi de bu doğrultuda daha yüksek tutuyoruz ve yüzde 25 oranında ihracat rakamlarına ulaşmayı planlıyoruz. 2023 yılı vizyonu kapsamında ise sektörümüzün ihracat hedefi 10 milyar dolar düzeyinde olacaktır. Mobilya sektörü Türkiye’nin lokomotif sektörüdür ve birçok yan sanayiyi de desteklemektedir. Aynı zamanda Türkiye’de istihdama en çok katkı sağlayan sektörlerden biridir. KDV indirimi ile sektör, istihdama daha çok yatırım yapacaktır. KDV indirimi tüm sektör paydaşlarımız ve son kullanıcı olan vatandaşlarımız için hayırlı olsun."

PARTNER İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar İzle ve öğren: Çocuk filmlerindeki gizli mesajlar
Mevsiminin geçmesi üzümü zam şampiyonu yaptıMevsiminin geçmesi üzümü zam şampiyonu yaptı
Yerli otomobile bayilik başvurusu geldiYerli otomobile bayilik başvurusu geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KDV mobilya MOSDER

En Çok Okunan Haberler

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Yerli otomobilin ön sipariş fiyatı belli oldu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Acele kamulaştırma kararı!

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

Albayrak müjdeyi verdi! KDV indirimi geldi

2020 Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

2020 Kıdem tazminatı ne kadar? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Poşet fiyatlarına ilişkin önemli açıklama

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Milyonlarca memuru ilgilendiriyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

250 bin liraya satmak istiyor!

250 bin liraya satmak istiyor!

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Merkez Bankası duyurdu: 31 Aralık son tarih

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TOGG’dan ön sipariş açıklaması

TOGG’dan ön sipariş açıklaması

Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı

Yılbaşı çekilişinin iki talihlisi ikramiyelerini aldı

Kaynak imalat sanayisinde yüzde 85'e kadar verimlilik artışı

Kaynak imalat sanayisinde yüzde 85'e kadar verimlilik artışı

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Mevsiminin geçmesi üzümü zam şampiyonu yaptı

Mevsiminin geçmesi üzümü zam şampiyonu yaptı

Yerli otomobile bayilik başvurusu geldi

Yerli otomobile bayilik başvurusu geldi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.