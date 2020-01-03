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  4. Mobilya sektöründe KDV indirimiyle 2020'de 60 milyar liralık satış beklentisi

Mobilya sektöründe KDV indirimiyle 2020'de 60 milyar liralık satış beklentisi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç: - "İç pazar satışlarının bu yıl 60 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz. Faizlerin düşmesiyle yeni konut alma imkanları geldi. Yeni konut satışlarıyla mobilya sektörü için 2020 verimli geçecek" - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ: - "Daha önceki periyodik KDV indirimlerinin iç pazara etkisi yüzde 30-40 bandındaydı. İnşallah kalıcı olan bu süreçte bandın daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz" - İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan: - "Her yıl şubat, mart ve nisan ayları düğüncüler için alışveriş aylarıdır. Bu yıl satışlar ocak ayından itibaren başlar ve ilk 6 ay hareketli geçer. İyi başlarsa iyi biter diye düşünüyoruz"

SİNAN BALCIKOCA - Mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini değerlendiren sektör temsilcileri, iç pazarda satışların büyük ölçüde artmasını umuyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, indirim uygulamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Güleç, 2020'nin Türkiye mobilya sektörünün yılı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"KDV indiriminin kalıcı olması bizim için çok önemli. Zamanlaması da çok güzel oldu. KDV indirimiyle iç pazarda haksız rekabet ortadan kalkar. Tüketici çok daha uygun fiyata ürün alacak. Enflasyona olumlu etki edecek. İç pazar satışları artacak. Ayrıca fiyat baskısı altında kalmayan girişimcilerimiz de katma değeriyle yurt dışına daha fazla mal satacak. İç pazar satışlarının bu yıl 60 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz. Faizlerin düşmesiyle yeni konut alma imkanları geldi. Yeni konut satışlarıyla mobilya sektörü için 2020 verimli geçecek."

Türkiye'nin geçen yıl 50 milyar liralık iç pazar hedefinin altında kaldığını belirten Güleç, bu sene tüm hedefleri yakalayacaklarını dile getirdi.

- "Çok doğru bir zamanlama oldu"

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da önceki dönemlerde mobilyada KDV indiriminin belirli süreli yapıldığını ancak son düzenlemede süre kısıtlamasının olmadığını vurguladı.

Uğurdağ, KDV indirimiyle özellikle iç piyasanın hareketleneceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bundan sonraki süreçte inşallah kayıt dışında olan esnafımız da kayıt altına alınacak. Düğün sezonunun başlangıcı olması nedeniyle kararın zamanlama açısından yerinde olduğu kanaatindeyiz. Bundan sonraki süreçte evlenmeyi ve yeni ev kurmayı düşünen tüketicilerimiz yüzde 10'luk avantajla sürece başlamış olacak. Çok doğru bir zamanlama oldu. Daha önceki periyodik KDV indirimlerinin iç pazara etkisi yüzde 30-40 bandındaydı. İnşallah kalıcı olan bu süreçte bandın daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz.

Biz yüzde 8 KDV keseceğiz ancak bizim ham madde girişimiz yüzde 18. Bunun da yetkililer tarafından yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bunda da yüzde 8 olursa daha güzel olacak."

- "2020 mobilyacılar için altın yıl olacak"

İnegöl Marangozlar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Özcan Ayhan ise 2019 yılında iç pazarda istedikleri satışları yapamadıklarını belirtti.

Yılın ilk iş gününde açıklanan mobilyadaki yüzde 10'luk KDV indiriminin 2020 için umut verdiğini anlatan Ayhan, "Zamanlama çok iyi. Yılın ilk iş gününde, sezon başlangıcında yapılan bu açıklama sektörümüzü memnun etti. Piyasaya bir canlılık getirecek. KDV oranının düşmesiyle geçen yıl yapılmayan alışverişlerin bu yıl yapılacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Ayhan, pek çok tüketicinin uzun süredir mobilya alımı konusunda beklemede olduğunu vurguladı.

İndirimle piyasaya büyük hareketlilik beklediklerini dile getiren Ayhan, "Bu yıl hem düğüncüler hem de evlerini yenileyecek vatandaşlarımız sektöre canlılık getirecek. Her yıl şubat, mart ve nisan ayları düğüncüler için alışveriş aylarıdır. Bu yıl satışlar ocak ayından itibaren başlar ve ilk 6 ay hareketli geçer. İyi başlarsa iyi biter diye düşünüyoruz. Yüzde 10'luk indirim çok önemli bir oran. Tüketiciye çok cazip gelecek. 2020 mobilyacılar için altın yıl olacak." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
bursa ekonomi KDV indirimi mobilya sektör

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