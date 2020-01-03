Mobilya sektöründe KDV indirimiyle 2020'de 60 milyar liralık satış beklentisi

SİNAN BALCIKOCA - Mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesini değerlendiren sektör temsilcileri, iç pazarda satışların büyük ölçüde artmasını umuyor. Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine, indirim uygulamasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Güleç, 2020'nin Türkiye mobilya sektörünün yılı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: "KDV indiriminin kalıcı olması bizim için çok önemli. Zamanlaması da çok güzel oldu. KDV indirimiyle iç pazarda haksız rekabet ortadan kalkar. Tüketici çok daha uygun fiyata ürün alacak. Enflasyona olumlu etki edecek. İç pazar satışları artacak. Ayrıca fiyat baskısı altında kalmayan girişimcilerimiz de katma değeriyle yurt dışına daha fazla mal satacak. İç pazar satışlarının bu yıl 60 milyar lirayı aşacağını tahmin ediyoruz. Faizlerin düşmesiyle yeni konut alma imkanları geldi. Yeni konut satışlarıyla mobilya sektörü için 2020 verimli geçecek." Türkiye'nin geçen yıl 50 milyar liralık iç pazar hedefinin altında kaldığını belirten Güleç, bu sene tüm hedefleri yakalayacaklarını dile getirdi.

- "Çok doğru bir zamanlama oldu" İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ da önceki dönemlerde mobilyada KDV indiriminin belirli süreli yapıldığını ancak son düzenlemede süre kısıtlamasının olmadığını vurguladı. Uğurdağ, KDV indirimiyle özellikle iç piyasanın hareketleneceğini ifade ederek, şu değerlendirmede bulundu: "Bundan sonraki süreçte inşallah kayıt dışında olan esnafımız da kayıt altına alınacak. Düğün sezonunun başlangıcı olması nedeniyle kararın zamanlama açısından yerinde olduğu kanaatindeyiz. Bundan sonraki süreçte evlenmeyi ve yeni ev kurmayı düşünen tüketicilerimiz yüzde 10'luk avantajla sürece başlamış olacak. Çok doğru bir zamanlama oldu. Daha önceki periyodik KDV indirimlerinin iç pazara etkisi yüzde 30-40 bandındaydı. İnşallah kalıcı olan bu süreçte bandın daha yukarı çıkacağını düşünüyoruz. Biz yüzde 8 KDV keseceğiz ancak bizim ham madde girişimiz yüzde 18. Bunun da yetkililer tarafından yeniden değerlendirilmesini istiyoruz. Bunda da yüzde 8 olursa daha güzel olacak."