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  4. Mobilyada ihracat arttı, sektör istihdama odaklandı

Mobilyada ihracat arttı, sektör istihdama odaklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.01.2020 11:08 | Son Güncelleme

Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Taklacı: - "Türkiye'de 2009 yılında 700 milyon dolar olan mobilya ihracatı, 2019 sonu itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı" - "Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te mobilya sektörünün en az 500 bin direkt istihdamla çalışacağını öngörüyoruz"

MEHTAP YILMAZ - Ankara Mobilyacılar Lakeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, Türkiye'nin 2009'da 700 milyon dolar seviyesinde olan mobilya ihracatının geçen yılın sonu itibarıyla 5 milyar dolara ulaştığını, bu artışa paralel olarak istihdamda da artış öngördüklerini bildirdi.

Elmadağ Mobilyacılar İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı da olan Taklacı, AA muhabirine, mobilya sektörünün 2019 yılındaki görünümüne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Ankara'da 1960'lardan bu yana mobilya üretimi yapılan Siteler bölgesinin 15 binin üzerinde işletmeye ev sahipliği yaptığını ifade eden Taklacı, bölgenin 70 binden fazla istihdam sağladığını söyledi.

Siteler'in yıllar içinde gösterdiği gelişimle Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük mobilya üretim merkezi haline geldiğini belirten Taklacı, "Neredeyse her ilinde mobilya üretimi yapılan ülkemizde 300 bin kişiye direkt, 1,5 milyon kişiye dolaylı olarak iş imkanı sunuluyor. Elmadağ Mobilyacılar İhtisas OSB'nin de 2022 yılında faaliyete geçmesiyle ek 10 bin istihdam daha sağlanması hedefleniyor. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı olan 2023'te ise mobilya sektörünün en az 500 bin direkt istihdamla çalışacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

- "Mobilya en çok ihracat yapılan ilk 10 sektör arasında"

Taklacı, başkentteki işletmelerin sektörel dağılımına bakıldığında, mobilya imalatının yüzde 10,65'lik payla 2'nci sırada yer aldığı bilgisini verdi. Mobilya sektörü ihracatının son 10 yılda sadece Ankara'da 12 milyon dolardan 200 milyon dolara yükseldiğine ve diğer sanayi kolları arasında öne çıktığına dikkati çeken Taklacı, desteklenmesi halinde sektörün daha da büyüyeceğini, daha fazla iş imkanı sunabileceğini ve ülkeye daha çok katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Hüseyin Taklacı, mobilya sektörünün en çok ihracat yapılan ilk 10 sektör arasında yer aldığını aktaran Taklacı, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de 2009 yılında 700 milyon dolar olan mobilya ihracatı, 2019 yılı sonu itibarıyla 5 milyar dolara ulaştı. En çok mobilya ihracatı yapılan ülkeler ise Irak, İsrail, İran, İngiltere, Libya, Suudi Arabistan, Almanya, Gürcistan, ABD ve Azerbaycan olarak sıralandı. En az ticaret hacmi Güney ve Doğu Asya ülkeleri (Japonya, Endonezya, Moğolistan Malezya) ile Batı Afrika ülkelerinde kaydedildi."

- "Mobilyada kalite arttı, ithalat azaldı"

Taklacı, mobilya ithalatındaki azalmaya da dikkati çekti. 2009 yılında 1 milyar doların üzerinde olan mobilya ithalatının 2018 yılında 700 milyon dolara gerilediğini ifade eden Taklacı, yerli üretimde kalite ve tasarımın gelişmesiyle ithalatın geçen yıl 600 milyon dolara kadar düştüğünü bildirdi.

ANKAMOB Başkanı Taklacı, şunları kaydetti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 Sanayi ve Teknoloji Strateji Planı'nda, yerli ve ithal dengesini sağlayacak tedbirlerin alınacağı ve yatırım mekanizmalarının oluşturulacağı bildirilmişti. Bu bağlamda tamamı yerli üretimle imal edilebilen mobilya ve ağaç iş sektörü, ülkemize katma değeri yüksek döviz kazandırabilecek sektörlerin başında geliyor. İhracatta yerli kaynakları en çok kullanan ve ithal ürünlere bağımlılığı en az olan sektörlerden biri olan mobilyacılık, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasına büyük katkı sağlayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
ANKAMOB, Hüseyin Taklacı, Mobilya ihracatı,

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