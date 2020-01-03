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  4. Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdi

Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 03.01.2020 11:48 | Son Güncelleme

Mobilyadaki KDV indirimi vatandaşı ve esnafı sevindirdi

TEKİRDAĞ/EDİRNE (AA) - Mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den 8'e indirilmesi Tekirdağ ve Edirne'de vatandaşı ve esnafta sevinçle karşılandı.

Vatandaşlar Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın mobilyadaki KDV oranının yüzde 18'den yüzde 8'e indirilmesi açıklamasını memnuniyetle karşıladı.

Vatandaşlardan Hasan Bedel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, indirim dolayısıyla Bakan Albayrak'a teşekkür ederek, "KDV indiriminin yapılması çok güzel oldu. Özellikle yeni evlenecek çiftlerimiz için bu indirim çok anlamlı olacak. Bu durum piyasanın da hareketlenmesini sağlayacaktır." dedi.

Bahadır Çağlar ise indirim haberlerinin her zaman vatandaşı sevindirdiğini ifade etti. Çağlar, "Farklı sektörlerde de indirim bekliyoruz. Piyasalar hareketlenecektir. Özellikle yazın düğünler öncesi daha fazla alışveriş yapılacaktır. Keşke ben evlenirken de böyle bir indirim olsaydı." ifadelerini kullandı.

Tekirdağ'da mobilyacı Bilgin Çamoğulları da KDV indiriminin satışları artıracağını dile getirdi.

Bu indirimin kalıcı olmasını beklediklerini vurgulayan Çamoğulları, şöyle konuştu:

"2019'un 9'uncu ayına kadar indirim vardı. İndirim bittikten sonra fiyatlar yükselişe geçmişti. KDV'den dolayı fiyatlar yükselmişti. Sektörde yıl başından sonra yeni zamlar bekleniyordu. Bizler de fiyat değişikliği yaparken KDV indirimi haberinin gelmesi çok iyi oldu. Düğün alışverişi yapacaklar için bu indirim çok iyi oldu. İnşallah indirimler beyaz eşyada da olur. Bu uygulama insanları rahatlatacaktır. Kalıcı olmasını istiyoruz."

- Edirne

Edirne'de 35 yıldır mobilyacılık yaptığını belirten mobilya mağazası sahibi Gökalp Gökçe, "Bu indirim bizi moral olarak çok etkiledi. Tüketicide de büyük kabul görecektir. İşlerimizde büyük artışlar bekliyoruz. Özellikle yazın evlenecek olanlar mobilyalarını kış aylarında seçmeye ve satın almaya başlıyorlar. Onlar için çok avantajlı olacak. Mevsim itibarıyla işler biraz durgun ama KDV indirimi işlerimizi hareketlendirecek." diye konuştu.

İşlerinin iyi olduğuna işaret eden mobilyacı Sami Karacı da bu indirimle daha da hareketlenme beklediklerini söyledi.

İki ay sonra düğün sezonunun başlayacağını anımsatan Karacı, "Düğün sezonundan önce böyle bir indirimin yapılması işlerimizi hareketlendirecektir. Örneğin bir oturma grubu 5-10 bin lira arasında değişiyor. Bu indirimle fiyatlarda 500-1000 lira düşüş yaşanacağını, bunun da halkımıza olumlu yansıyacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesi yaptı.

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edirne esnaf indirim KDV mobilya Tekirdağ Vatandaş

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