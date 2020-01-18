MOBSAD gözünü Çin pazarına dikti

İSTANBUL(AA) - 2019 yılını yüzde 12 büyümeyle 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020 yılı için 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan mobilya sektörü, 21-26 Ocak'ta düzenlenecek İstanbul Yeşilköy CNREXPO’da düzenlenecek dünyanın en büyük 2., Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı 16. İMOB (Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı) fuarına hazırlanıyor.

MOBSAD'dan yapılan açıklamaya göre, 600’den fazla katılımcıyı, İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, ABD, Irak gibi 130 ülkeden tedarik heyetini ve ziyaretçiyi ağırlayacak fuarda, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği'de (MOBSAD) Çinli satın almacılarla bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, fuarların ihracatı artırmada büyük önem taşıdıklarını belirterek, "2,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını beklediğimiz fuarda, hedef pazarımız Çin oldu. Şu anda Çin’e 100 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 3 yıldır Şanghay bölgesinde düzenlenen fuarlara katılarak Türk mobilyasının Çin’e ulaşmasında önemli bir yol haritası çizdik ve Çin pazarında yüzde 100’e yakın bir büyüme kaydettik.