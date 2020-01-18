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  4. MOBSAD gözünü Çin pazarına dikti

MOBSAD gözünü Çin pazarına dikti

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.01.2020 12:58 | Son Güncelleme

Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği Başkanı Nuri Gürcan: -"Şu anda Çin’e 100 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 3 yıldır Şanghay bölgesinde düzenlenen fuarlara katılarak Türk mobilyasının Çin’e ulaşmasında önemli bir yol haritası çizdik ve Çin pazarında yüzde 100’e yakın bir büyüme kaydettik" -"İhracatta mobilya sektörü kilogram başına 2,74 dolar ihracat gerçekleştirirken, üyelerimiz kilogram başına 10-25 dolar arasında bir ihracat gerçekleştiriyor"

İSTANBUL(AA) - 2019 yılını yüzde 12 büyümeyle 3,5 milyar dolar ihracatla kapatan ve 2020 yılı için 4,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan mobilya sektörü, 21-26 Ocak'ta düzenlenecek İstanbul Yeşilköy CNREXPO’da düzenlenecek dünyanın en büyük 2., Türkiye’nin en büyük mobilya fuarı 16. İMOB (Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı) fuarına hazırlanıyor.

MOBSAD'dan yapılan açıklamaya göre, 600’den fazla katılımcıyı, İtalya, Almanya, Avusturya, İsviçre, ABD, Irak gibi 130 ülkeden tedarik heyetini ve ziyaretçiyi ağırlayacak fuarda, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği'de (MOBSAD) Çinli satın almacılarla bir araya gelecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MOBSAD Başkanı Nuri Gürcan, fuarların ihracatı artırmada büyük önem taşıdıklarını belirterek, "2,5 milyar dolarlık bir ticaret hacminin oluşmasını beklediğimiz fuarda, hedef pazarımız Çin oldu. Şu anda Çin’e 100 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştiriyoruz. Son 3 yıldır Şanghay bölgesinde düzenlenen fuarlara katılarak Türk mobilyasının Çin’e ulaşmasında önemli bir yol haritası çizdik ve Çin pazarında yüzde 100’e yakın bir büyüme kaydettik.

Çin’de kişi başına milli gelir sürekli artarken, lüks tüketimde de artış söz konusu. Dünyanın en büyük mobilya ihracatçısına zanaatkar yönü yüksek mobilyalar gönderiyoruz. Dünyada mobilya denilince ilk akla gelen ülke İtalya’daki yüksek maliyetler, lojistik gibi faktörler nedeniyle 3 ayda ürünlerimizi Çin’e ulaştırıyoruz. Yine Çin’in yeni İpek Yolu projesiyle sadece Çin’e değil, diğer Uzakdoğu’daki ülkelere de ürünlerimizi daha rahat ulaştıracağız." ifadelerini kullandı.

Gürcan, mağazalar da dahil edildiğinde iç pazarda 65 bin iş yerinin bulunduğu ve 250 bin kişiye doğrudan istihdam sağlayan mobilya sektörünün, ABD’ye ihracat konusunda hızlı bir atılım gösterdiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"MOBSAD olarak dünyada 2 bin perakende noktasında varız ve 5 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Kilogram başına ihracatta ise mobilya sektörü kilogram başına 2,74 Dolar ihracat gerçekleştirirken, üyelerimiz ise kilogram başına 10-25 Dolar arasında bir ihracat gerçekleştiriyorlar. ABD’ye uzun zamandır ihracat gerçekleştiriyorduk ancak 100 milyar Dolarlık ticaret anlaşmasında ana sektörlerden birinin mobilya olarak belirlenmesiyle çalışmalarımıza hız verdik. Bu anlamda MOBSAD olarak ABD’de kurulacak Türk mobilya AVM’sinde yer almak üzere anlaşmalarımızı tamamlamış bulunuyoruz."

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