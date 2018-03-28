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Mondelēz fabrikasını Türkiye'ye taşıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.03.2018 15:46 | Son Güncelleme

Mondelēz International, Fransa'daki sakız üretim hattını Türkiye'ye taşıyacak.

Mondelēz fabrikasını Türkiye'ye taşıyor

Atıştırmalık üreticisi Mondelēz International'ın Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şirketin Fransa St. Genest'teki sakız üretim hattını bu yıl Türkiye'ye taşıyacağını ve Türkiye'nin bölgenin ihracat üssü konumuna geleceğini söyledi.

Mondelēz International Türkiye'nin büyüme planları ile ilgili yaptığı değerlendirmede Karagöz, sakız üretiminin Türkiye'ye taşınmasının buradan tüm Avrupa'ya üretim gerçekleştirmek adına çok önemli olduğunu belirterek, "Bu önemli gelişme ile sakız üretimimizde ek 1,200 tonluk bir üretim ve 22 milyon TL'lik ihracat artışı bekliyoruz. Bununla birlikte sakız üretiminde de yüzde 9 oranında artış öngörüyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, Mondelēz International Türkiye'nin ihracatı 2017 yılında yüzde 56 artışla 220 milyon lira; cirosu ise yüzde 19 artışla 720 milyon lira olarak gerçekleşti.

Karagöz, Türkiye'nin Avrupa Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu, ihracatın da bu büyümede önemli yer tuttuğunu belirtti.

ABD, İngiltere, Rusya ve Kafkaslar'a yapılan ihracatın eskiden Ortadoğu'dan yönetildiğini ifade eden Karagöz, "2018 itibarıyla bu operasyonu üzerimize alıyoruz. Böylelikle yüzde 10'luk bir satış üzerimize geçiyor. Bu oldukça önemli bir gelişme çünkü burada üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız" dedi.

Karagöz'ün verdiği bilgiye göre, son altı yılda 200 milyon TL'lik yatırım yapan Mondelēz International Türkiye 2018'de de 42 milyon liralık yatırım hedefliyor.

Mondelēz International Türkiye bünyesinde Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo, Toblerone gibi markalar bulunuyor. Açıklamada yer alan bilgiye göre, şirket sakız kategorisinde yüzde 51, şekerde ise yüzde 25'lik pazar payıyla sakız ve toplam şeker kategorisinde pazar lideri konumunda bulunuyor. Türkiye'de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam büyüklüğü 8 milyar TL seviyesinde bulunuyor. (Reuters)

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
gelir tabiki türkiyedeki bedava işçi başka nerde var. yıllardır kot pantalon gömlek türkiye de yapılıyo. ama ne hikmetse yurt dışından bıze katmerli geri satılıyo. neden işçi ucuz burda. herkesi asgari, ücretli hale getirdiler .
Vay beee...Ne haber...
Gelirsiniz tabi,ucuz iş gücü,fazlada kar marjı bunların üstüne de kendi ülkenzi değilde Türkiyeyi kirletirsiniz. Bir taşla 2 değil 3 kuş.
türkiye kesin zengin olur yaşadık desene
YAŞASIN!! AĞIR SANAYİ, PARDON AĞIZ SANAYİİ ÜLKEMİZE GELİYOR.. ARTIK SIRTIMIZ YERE GELMEZ, BİZİ KİMSE TUTAMAZ.!!
bir sakız fabrikası dışardan geliyorsa biz uçak nasıl yapacaz:)
Sakız için gelecek yatırımın bize faydası olmaz. Sadece sıcak para girişi sağlar.
Başaka ülkelerin sakız firması Türkiye ge geliyor diye sevinir olduk
22 milyon tl ihracat artisi bile para mı arkadaş..haber yaptiginiza değmez...Biz zaten bir futbolcumuza 3,4,5 milyon euro veriyoruz her yıl..sadece 1 futbolcuya verilen para koskoca bir fabrikanin getirdigi karı götürüyor
dolar 4 euro 5....TL yerlerde sürünüyor. ..ama biz büyüyoruz. ..nasıl buyumekse artık. ..
Geldikleri gibi giderler...
Türkiye ancak satıp yemeyi bilir.Bu firmalar gelip geçici halka fahiş vergiler saplayıp sırtından geçinmek baki ve kalıcıdır...
gelin babam bizde vergiyi küçük esnaf veriyor sizinkileri affederlee
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