Mondelēz fabrikasını Türkiye'ye taşıyor

Atıştırmalık üreticisi Mondelēz International'ın Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şirketin Fransa St. Genest'teki sakız üretim hattını bu yıl Türkiye'ye taşıyacağını ve Türkiye'nin bölgenin ihracat üssü konumuna geleceğini söyledi.

Mondelēz International Türkiye'nin büyüme planları ile ilgili yaptığı değerlendirmede Karagöz, sakız üretiminin Türkiye'ye taşınmasının buradan tüm Avrupa'ya üretim gerçekleştirmek adına çok önemli olduğunu belirterek, "Bu önemli gelişme ile sakız üretimimizde ek 1,200 tonluk bir üretim ve 22 milyon TL'lik ihracat artışı bekliyoruz. Bununla birlikte sakız üretiminde de yüzde 9 oranında artış öngörüyoruz" dedi.

Açıklamaya göre, Mondelēz International Türkiye'nin ihracatı 2017 yılında yüzde 56 artışla 220 milyon lira; cirosu ise yüzde 19 artışla 720 milyon lira olarak gerçekleşti.

Karagöz, Türkiye'nin Avrupa Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu, ihracatın da bu büyümede önemli yer tuttuğunu belirtti.

ABD, İngiltere, Rusya ve Kafkaslar'a yapılan ihracatın eskiden Ortadoğu'dan yönetildiğini ifade eden Karagöz, "2018 itibarıyla bu operasyonu üzerimize alıyoruz. Böylelikle yüzde 10'luk bir satış üzerimize geçiyor. Bu oldukça önemli bir gelişme çünkü burada üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız" dedi.