FİNANS

Mondelēz fabrikasını Türkiye'ye taşıyor

28 Mart 2018 15:43

Mondelēz International, Fransa'daki sakız üretim hattını Türkiye'ye taşıyacak.

Mondelēz fabrikasını Türkiye'ye taşıyor
Atıştırmalık üreticisi Mondelēz International'ın Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, şirketin Fransa St. Genest'teki sakız üretim hattını bu yıl Türkiye'ye taşıyacağını ve Türkiye'nin bölgenin ihracat üssü konumuna geleceğini söyledi.
 
Mondelēz International Türkiye'nin büyüme planları ile ilgili yaptığı değerlendirmede Karagöz, sakız üretiminin Türkiye'ye taşınmasının buradan tüm Avrupa'ya üretim gerçekleştirmek adına çok önemli olduğunu belirterek, "Bu önemli gelişme ile sakız üretimimizde ek 1,200 tonluk bir üretim ve 22 milyon TL'lik ihracat artışı bekliyoruz. Bununla birlikte sakız üretiminde de yüzde 9 oranında artış öngörüyoruz" dedi.
 
Açıklamaya göre, Mondelēz International Türkiye'nin ihracatı 2017 yılında yüzde 56 artışla 220 milyon lira; cirosu ise yüzde 19 artışla 720 milyon lira olarak gerçekleşti.
 
Karagöz, Türkiye'nin Avrupa Bölgesi'nin en hızlı büyüyen ülkelerinden biri olduğunu, ihracatın da bu büyümede önemli yer tuttuğunu belirtti.
 
ABD, İngiltere, Rusya ve Kafkaslar'a yapılan ihracatın eskiden Ortadoğu'dan yönetildiğini ifade eden Karagöz, "2018 itibarıyla bu operasyonu üzerimize alıyoruz. Böylelikle yüzde 10'luk bir satış üzerimize geçiyor. Bu oldukça önemli bir gelişme çünkü burada üretip buradan dünyanın önemli bölgelerine satış yapacağız" dedi.
 
Karagöz'ün verdiği bilgiye göre, son altı yılda 200 milyon TL'lik yatırım yapan Mondelēz International Türkiye 2018'de de 42 milyon liralık yatırım hedefliyor.
 
Mondelēz International Türkiye bünyesinde Kent, Falım, First, Olips, Jelibon, Milka, Oreo, Toblerone gibi markalar bulunuyor. Açıklamada yer alan bilgiye göre, şirket sakız kategorisinde yüzde 51, şekerde ise yüzde 25'lik pazar payıyla sakız ve toplam şeker kategorisinde pazar lideri konumunda bulunuyor. Türkiye'de sakız, şeker, çikolata ve bisküvi kategorilerinin toplam büyüklüğü 8 milyar TL seviyesinde bulunuyor. (Reuters)
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Okuyucu Yorumları2 yorum
  • 4 Oy
    gelir tabiki türkiyedeki bedava işçi başka nerde var. yıllardır kot pantalon gömlek türkiye de yapılıyo. ama ne hikmetse yurt dışından bıze katmerli geri satılıyo. neden işçi ucuz burda. herkesi asgari, ücretli hale getirdiler .
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  • 0 Oy
    Vay beee...Ne haber...
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