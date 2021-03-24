FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Moody's: Avrupa'da Kovid-19 kısıtlamaları 2021'in ilk yarısında tüketimi baskılayacak

Moody's: Avrupa'da Kovid-19 kısıtlamaları 2021'in ilk yarısında tüketimi baskılayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.03.2021 18:00 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların bu yılın ilk yarısında tüketimi baskılamasının beklendiğini duyurdu.

Moody's: Avrupa'da Kovid-19 kısıtlamaları 2021'in ilk yarısında tüketimi baskılayacak

Moody's'ten yapılan açıklamada, Avrupa'da salgın nedeniyle uygulanan kısıtlamaların 2021'in ilk yarısında tüketimi baskılamasının beklendiği, tüketici güveninin halihazırda son derece düşük olduğu bildirildi.

'DAHA FAZLA HARCAMALAR OLABİLİR'

Avrupa'da aşılamanın yavaş olduğu, vaka sayısının arttığı, bunun da 2021'in ikinci çeyreğinde hane halkı tüketimini etkilemesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, Avrupa'da tüketim artışının koronavirüs aşılamasının geniş kapsamlı bir şekilde yapılabilmesine bağlı olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı Ruosha Li, "Avrupa'da kapanmaların yeniden başlaması ve dolaşım kısıtlamaları muhtemelen talepte azalma olarak kendini gösterecek. Avrupa ülkelerinde artan vaka sayısının tüketici algısı üzerinde baskı oluşturması olası. Daha önce planlanan harcamalar bu yılın geri kalanında yapılabilir." ifadelerini kullandı.

(AA)

TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle toplantı yaptıTCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle toplantı yaptı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüştüTCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüştü
Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?Şirketler neden sermaye artırımına gerek duyar?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu!
AK Parti yeni MKYK listesi belli oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa flaş çağrı
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Akaryakıt istasyonlarında yeni dönem!
Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
Artık Bitcoin ile Tesla alınabilir
Can eriğinin fiyatı düştü!
Can eriğinin fiyatı düştü!
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
AK Partili Canikli'den Merkez Bankası değişikliği açıklaması
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Merkez Bankası Başkanı'ndan piyasalara mesaj
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Yeni Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'ndan ilk açıklama
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alındı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları Milli Piyango Online'da!
Çılgın Sayısal Loto 24 Mart
Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? 24 Mart Şans Topu çekilişi!
24 Mart Şans Topu çekilişi
TCMB Başkanı Kavcıoğlu, banka yöneticileriyle toplantı yaptı
TCMB Başkanı banka yöneticileriyle görüştü
Almanya blokzincir kullanarak tahvil alım satımını test etti
Blokzincir ile tahvil testi yapıldı
“Pandemiye rağmen büyüdük, 1 yılda net kar yüzde 600 oranında arttı”
Bera Holding'den yüzde 600 kar açıklaması
Bereketli krediye nasıl başvuru yapılır? 10 bin TL bereketli kredi başvuru tarihleri belli oldu
Bereketli krediye nasıl başvuru yapılır?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.