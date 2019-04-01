FİNANS

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2019 09:31 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Merkez Bankası'nın (TCMB) döviz rezervlerindeki düşüşün Türkiye'nin ülkenin kredi notunu açısından olumsuz olduğunu belirtti.

Moody's'den seçim ertesi Türkiye açıklaması

Bugün yayımlanan ve not derecelendirme niteliği taşımayan "Türkiye'de tekrar finansal dalgalanma ve TL'nin değer kaybı 31 Mart seçimleri sonrasında büyük ihtimalle politika belirsizliğini artıracak" başlıklı raporda, ayrıca geçen hafta finans piyasalarında meydana gelen dalgalanmaya dikkat çekilerek para ve maliye politikasının ekonomideki daralmaya verdiği tepkinin yarattığı belirsizlik nedeniyle ülkeden sermaye kaçışı ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Raporda, "Brüt ve net rezervler zaten son derece düşük sevilerdeydi... gerilemesi Türkiye'nin dış kırılganlığını artırıyor" denildi.

Moody's rezervlerdeki düşüşün yerel seçim öncesinde merkez bankasının lirayı desteklemek için döviz piyasasına müdahale ettiğine işaret ettiğini belirtti.

KAYNAK:REUTERS

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moody's merkez bankası Kredi Notu

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