FİNANS

Moody's'ten bankacılık açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.07.2019 09:46 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin bankacılık sistemi görünümü fonlama kırılganlıkları ve zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini bildirdi.

Moody's'ten bankacılık açıklaması

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin bankacılık sistemi görünümünün bankaların fonlama kırılganlıkları ve gelecek 12-18 ay süresinde finansal güç üzerinde aşağı yönlü baskı yaratabilecek zorlu faaliyet koşulları nedeniyle negatif olmaya devam ettiğini belirtti.

Moody's dün akşam yayınladığı raporunda Türkiye'nin zayıflayan ekonomisinin, yüksek kredi kayıp karşılıkları ve yavaş kredi büyümesi nedeniyle bankaların karlılığının bozulmasına neden olmasını beklediği belirtildi.

KAYNAK :REUTERS

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's bankacılık sistemi

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