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Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.06.2018 15:21 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'deki seçimlerin ardından kredi profilini makro politikaların yönlendireceğini açıkladı.

Moody's'ten seçim sonrası ilk açıklama

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye'ye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Moody’s tarafından yayınlanan açıklamada, “Haziran ayında açıklanan Türkiye’nin kredi gözden geçirmesi kurulacak hükümetin sürdürülebilir büyüme ve devletin mali gücünü koruyacak politikaları uygulama kapasitesi ve niyetine odaklanacak” denildi.

Açıklamada ayrıca, “Ekonomiye güvenin tekrar sağlanması ve Türkiye’nin yüksek cari açığı ile dış borç ödeme gereksinimlerini karşılayacak yeterli kaynağı bulma becerisine güvenin daha da artması için bu politikalar kilit önemde” denildi.

REUTERS

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moody's türkiye

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