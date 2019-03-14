FİNANS

Moody's'ten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıklaması

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.03.2019 17:15 | Son Güncelleme

Moody's, Türk hükümetinin kamu kurumlarının devlet bankalarında tuttukları mevduatlara uygulanan faiz sınırını düşürmesinin Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank kredi notları için “pozitif” olduğunu bildirdi.

Moody's'ten Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Türk hükümetinin kamu kurumlarının Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ta tuttukları mevduatlara faiz sınırını düşürmesinin fonlama maliyetini aşağıya çekeceği nedeniyle bu bankaların kredi notları için “pozitif” olduğunu bildirdi.

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, kamu kurumlarınının mevduatlarına faiz oranı sınırı getirilmesinin devlet bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın kredi notları için pozitif olduğu ifade edildi.

Açıklamada, üç bankanın kamu kurumlarının mevduatları için ödeyeceklerin faizin yüzde 1 azalmasının değerlendirildiği hatırlatılarak, bunun lira mevduatlarının maliyetini 10-15 baz puan düşüreceğine dikkat çekildi.

Kamu kurumlarının mevduatlara uygulanacak düşük faiz oranından dolayı, üç devlet bankasının toplamda 600 milyon lira veya geçen yılki konsolide vergi öncesi karlarının yüzde 2'si kadar tasarruf sağlayacaklarının tahmin edildiği de açıklamada yer aldı.

Kamu kurumlarının mevduatlarına uygulanan faiz sınırının, mevduatlarda en büyük payı alan Vakıfbank’a daha fazla fayda sağlayacağı da açıklamada yer aldı.

KAYNAK:AA

PARTNERAslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca... Aslı Turanlı'ya Ata Demirer sorulunca...
Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?
Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
moody's Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu halkbank

En Çok Okunan Haberler

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Hiç para harcamadan ne yaptı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı duyurdu: Yarından itibaren ücretsiz

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

AK Parti İzmir adayı Nihat Zeybekci'den alkol sorusuna yanıt

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Çalışanların beklediği haber: Çözeceğiz

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

Süt desteğinde yeni gelişme! Resmi Gazete'de yayımlandı

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Rekabet Kurumu 23 zincir markete soruşturma açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bilgi Üniversitesi İlbak Holding'e satıldı

Bilgi Üniversitesi İlbak Holding'e satıldı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde

Buğday ve arpa fiyatında çiftçiye müjde

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

B737 Max uçuşlarının durdurulması Boeing'i iflasa sürükleyebilir

'Patates ithalatı nedeniyle çiftçiler endişeli'

'Patates ithalatı nedeniyle çiftçiler endişeli'

Gram altın ne kadar oldu? İşte çeyreğin fiyatı

Altın fiyatları ne kadar oldu?

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.