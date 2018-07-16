Moody's, Türk bankaları uyardı

Moody's tarafından yayımlanan ve not derecelendirmesi anlamına gelmeyen bugün notta, BDDK'nın 29 Haziran'da sona eren hafta itibariyle yayımladığı sorunlu kredi verilerine dikkat çekilerek, "Veriler önceki haftaya göre, yüzde 7 (yani 800 milyon dolar) artışa, 10 yıldan uzun bir sürenin en yüksek haftalık artışının yaşandığını gösterdi. Sorunlu kredilerde ani yükseliş Türk bankalarının kredi notu açısından negatif" denildi.
Sorunlu kredilerdeki artışın güçlü ve sürekli hale gelmesi halinde bankaların kredi zarar provizyonlarının artırmak zorunda kalacağına dikkat çekilen raporda, "Bu durum kârlılığı düşürür" denildi.
Moody's sorunlu kredi oranının gelecek 12-18 aylık dönemde yüzde 4'ün "oldukça üzerinde" bir seviyeye yükselmesini öngörüyor. BDDK verilerine göre sektörün takipteki alacaklarının toplam kredilere oranı Mayıs itibariyle yüzde 2.8 düzeyinde bulunuyor. REUTERS
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