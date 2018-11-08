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Moody's: Türk ekonomisi 2019'da daralacak!

EKONOMİ HABERLERİ  | 08.11.2018 08:48 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2019 ve 2020 küresel büyüme tahminini yüzde 3.3'ten yüzde 2.9'un altına düşürdü. Kuruluş Türk ekonomisinin de gelecek yıl daralacağı tahmininde bulundu.

Moody's: Türk ekonomisi 2019'da daralacak!

Moody's Yatırım Servisi tarafından hazırlanan raporda, gelişmiş ülkelerdeki büyümenin 2019 yılında yavaş ancak kesintisiz olacağını açıklandı. Kuruluş, G-20 ülkeleri arasında bulunan Türkiye ve Arjantin ekonomilerininse önümüzdeki yıl daralacağını duyurdu.

Raporda ayrıca, ticaret savaşlarının sadece ABD ve Çin değil, Japonya, Güney Kore ve Almanya gibi açık ekonomileri de etkileyeceği kaydedildi.

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moody's ekonomi banka

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Dolar önumuzdekı gunlerde tekrardan yükselişe gececektır.bu kesındır
ne daralması. bir deri bir kemik kaldı. ha 2019 da deri de gidecek, bi kemik kalacak desen daha doğru olur. Ülkemizin insanı bu kafayla, gözünü değil ağzını açmasıyla oluyor bunların hepsi....
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