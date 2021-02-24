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Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2021 14:16 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye ekonomisi için 2021 büyüme tahminini yüzde 3.5'ten yüzde 4'e yükseltti. Ekonominin 2020 yılında yüzde 1.1 büyüyeceğini öngören kurum 2022 büyüme tahminini ise yüzde 4'ten yüzde 5'e çıkardı.

Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s Investors Service, bugün yayınladığı G20 Ekonomik Görünüm Raporu’nda aralarında Türkiye’nin de olduğu gelişmekte olan ekonomiler için büyüme tahminlerini yükseltti.

Türkiye için 2020 yılı büyüme tahminini yüzde 1,1 olarak ortaya koyan Moody’s, 2021 yılı için büyüme beklentisini yüzde 3,5’ten yüzde 4,0’a ve 2022 için tahminini yüzde 4,0’dan 5,0’a çıkardı.

Çin, Hindistan ve Meksika için de büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize eden Moody’s, gelişmekte olan piyasalar için büyüme beklentini i yüzde 6,1’den yüzde 7’ye çıkardı.

EURO BÖLGESİ İÇİN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

ABD ekonomisi için kasım ayında yüzde 4,1 olarak açıkladığı 2021 büyüme beklentisini yüzde 4,7’ye çıkaran Moody’s, Euro Bölgesi için büyüme tahminini ise yüzde 4,7’den yüzde 3,7’ye indirdi. Britanya için 2021 büyüme tahminini de yüzde 5,2’den yüzde 4,7’ye çekti.

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Moody’s raporunda G20 ekonomilerini tamamı için 2021 yılı GSYH büyüme tahmini yüzde 4,9’dan 5,3’e yükseltilirken, 2022 beklentisi de yüzde 3,8’den 4,5’e çıkarıldı.


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