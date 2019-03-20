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Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2019 09:50 | Son Güncelleme

Moody's yurtdışından sağlaması gereken finansman nedeniyle Türkiye'nin dış risklere kırılganlığını "yüksek" seviyesinden "yüksek +" seviyesine yükseltti. Raporda, "Bu diplomatik anlaşmazlıklardan biri veya ikisi birden daha hararetli bir hal alması ve ticaret ve yatırımları daraltacak yeni yaptırımların başlatılması TL'nin tekrar güç kaybetmesinde rol oynayabilir" denildi.

Moody's: Türkiye'nin kırılganlık riski arttı

Moody's yurtdışından sağlaması gereken finansman nedeniyle Türkiye'nin dış risklere kırılganlığını yükseltti

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nın dış risklere kırılganlığını, yurtdışından sağlanması gereken yüksek tutarda finansmanı gerekçe olarak bir derece artırdı.

Moody's tarafından dün yayımlanan ve kredi derecelendirme niteliği taşımayan raporda, "Türkiye'nin dış kırılganlık riskini 'Yüksek' seviyesinden 'Yüksek (+)' seviyesine çıkardık" denildi.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu yatırım yapılabilirin üç basamak altında "negatif" görünüm ile derecelendiriyor.

Bu değerlendirmeye gerekçe olarak "yurtdışından sağlanması gereken yüksek tutarlı yeniden finansmanın" yarattığı kırılganlığı gösteren Moody's raporunda ayrıca, "(Değerlendirme) düşük tasarruf oranlarına, enerji ithalatına ve ihracatın yüksek ithalat içeriği gibi sebeplerden kaynaklanan yapısal cari işlemler açığını yansıtmaktadır" denildi.

Türkiye'nin yurtdışı ve döviz yükümlülüklerine kıyasla "mütevazi" kalan döviz cinsi varlıkların da dış kırılganlığı artırdığı ifade edildi.

Cari açığın bu yıl tüketim ve yatırımlardaki gerilemeyle birlikte ortalama yüzde 1.2'ye gerileyeceğini öngören Moody's, bu sayede dış finansman gereksinimi azalsa da, yeniden finans edilmesi gereken yükümlülüklerin azımsanmayacak miktarda olduğuna dikkat çekti.

Moody's geçen yıl Ekim ayından itibaren gerilimin azaldığı Türkiye-ABD ilişkilerinin Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle tekrar hareketli bir döneme girdiğine ve Almanya'nın Türkiye'ye giden turistlere yönelik seyahat uyarısını sertleştirdiğine dikkat çekti.

Raporda, "Bu diplomatik anlaşmazlıklardan biri veya ikisi birden daha hararetli bir hal alması ve ticaret ve yatırımları daraltacak yeni yaptırımların başlatılması TL'nin tekrar güç kaybetmesinde rol oynayabilir" denildi.

KAYNAK:REUTERS

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moody's Kredi derecelendirme kuruluşu türkiye kırılganlık

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