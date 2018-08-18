FİNANS

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 18.08.2018 00:13 | Son Güncelleme

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdüğünü duyurdu.

Moody's Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Kuruluştan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun dönem kredi notunun "Ba2"den "Ba3"e düşürüldüğü, görünümünün de "negatife" çevrildiği belirtildi.

Açıklamada, Türk yetkililerin yakın dönemde uyumlu ve etkili ekonomik bir plan sunması durumunda kredi notunun denge kazanacağı kaydedildi.

Ayrıca, enflasyonda düşüş ve cari açıkta azalma olması durumlarında kredi notunun olumlu etkileneceği ifade edilirken, önemli dış finansman desteğinin, kredi notu için destek verici bir etken olacağının altı çizildi.

AA

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumlarıÇeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları
Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta gerilediTüketici Güven Endeksi Ağustos’ta geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
türkiye kredi

En Çok Okunan Haberler

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Samsung'dan telefon fiyatlarına dikkat çeken zam!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Merkez Bankası dolar kuru beklenti anketini açıkladı

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 2 yorum
Elinizden geleni ardınıza koymayın... Siz ve sizingibiler ekonomimizle oynadıkça ben vatanıma daha aşık oluyorum...
yav he he!
Diğer Haberler
Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları

Çeyrek ve gram altın ne kadar? 17 Ağustos cuma güncel altın fiyatları yorumları

Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta geriledi

Tüketici Güven Endeksi Ağustos’ta geriledi

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Amerika kendi ayağına sıkıyor

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Erdoğan'ın çağrısına Adana'dan rekor destek: 3 günde 1 ton altın bozdurdular

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Bakan Albayrak, yabancı yatırımcılarla görüştü

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

Bakan Albayrak, Alman Finans Bakanı ile görüştü

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.