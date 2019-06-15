FİNANS

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.06.2019 00:22 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moodys, Türkiye'nin kredi notunu BA3'ten B1'e indirdi. Moodys, Türkiye'nin durumunu negatif olarak değerlendirdi.

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü

Moody's, Türkiye'nin kredi notunu Ba3'ten B1'e indirerek, görünümünü 'negatif' olarak belirledi.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin notunda indirim, ödemeler dengesi krizi riskinin artmaya devam ettiği görüşümüzü yansıtıyor" ifadelerine yer verdi.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Karara tepki gösteren Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Moody's'in kararı Türkiye ekonomisinin temel göstergeleriyle bağdaşmamakta. Kuruluşun analizlerinin nesnelliği ve tarafsızlığı soru işareti yaratmakta" açıklamasında bulundu.


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Moody's Kredi Notu

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