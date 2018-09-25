FİNANS

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.09.2018 08:45 | Son Güncelleme

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsi banka mevduatları için ülke tavanı notunu B1'den B2'ye indirdi.

Moody’s’ Türkiye'nin ülke tavanı notunu indirdi

Türkiye’nin uzun vadeli döviz cinsi banka mevduatları için ülke tavanı notunu indirdi. Moody’s alınan bu kararın Türkiye’nin Ba3 olan kredi notuna etkisi bulunmadığını vurguladı.

Moody’s açıklamasına göre diğer ülke tavanı notları değişmedi. Kısa vadeli banka mevduatları için ülke tavanı notu “Not Prime” olarak korunurken, yabancı para cinsinden tahvil tavanı Ba2/NP, tahviller ve mevduatlar için yerel para cinsinden ülke tavanı notu Ba1 olarak devam korundu.

Moody’s bugün açıkladığı kararda “Döviz mevduat tavanını azaltma kararının, hükümetin Türkiye’nin döviz rezervlerini korumak için döviz cinsi mevduatların çekilmesini önlemek için müdahalede bulunma riskinin arttığı yönündeki görüşünü yansıtıyor” denildi.

Alınan kararın ayrıca, Türkiye’nin kurumlarında devam eden zayıflamayı ve giderek artan şekilde öngörülemez hale gelen politika ortamını yansıttığını belirten Moody’s, “Döviz cinsinden mevduatlar için notun devlet tahvili notunun iki kademe altına indirilmesi, ödemeler dengesi ve kendi borcu üzerinde baskının azaltılması halinde hükümetin döviz cinsinden mevduatlara erişimi engellemenin gerekli olduğu sonucuna varabileceği görüşümüzü yansıtıyor. Hükümetin, mevduat sahiplerinin kendi döviz mevduatlarına erişimlerini sınırlaması riski, hükümetin kendi borçları nedeniyle temerrüde düşmesi riskinden daha yüksek” değerlendirmesini yaptı. (Reuters)

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türkiye Kredi derecelendirme kuruluşu moody's

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