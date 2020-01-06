FİNANS
  4. Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor

Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 16:05 | Son Güncelleme

Moody's Investor Service, ABD ile İran arasında giderek tırmanan gerginliklerin, küresel ekonomide riskleri artırdığı uyarısı yaptı.

Moody's: ABD-İran gerginliği ekonomideki riskleri artırıyor

Moody's'in Pazartesi günü açıkladığı raporda, Washington ve Tahran'ın gerginliği "askeri düzeylere kadar tırmandırmayacağı"na ilişkin öngörüleri korudukları vurgulansa da, bu durumun belirsizlikleri artırdığına ve bunun da özellikle petrol ve doğalgaz endütrilerini olumsuz etkilediğine dikkat çekildi ve şöyle denildi:

"Uzun sürecek bir anlaşmazlık durumu, ekonomik faaliyet ve finansal koşulları zorlaştıran şok etkisi yaratarak, geniş anlamda küresel ekonomi üzerinde olumsuzluklara neden olabilir. Kritik altyapı üzerinde oluşacak hasarlar ve ticarette geçici bozulma, finans dışı şirketleri olumsuz etkileyecektir."

Raporda ayrıca, bu süreçten özellikle hidrokarbon bazlı endüstrilerin olumsuz etkileneceğine dikkat çekildi.

ABD ordusunun, İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’yi öldürmesi sonrası tırmanan gerilimler küresel piyasaları olumsuz etkiliyor. İran’ın misilleme saldırı açıklaması kapsamında Pazar günü 2015 nükleer anlaşması esaslarına uymayacağını duyurmasının ardından ABD Başkanı Trump ise İran’ın saldırması durumunda ABD’nin “daha sert önlemler” alacağını söyledi.

Söz konusu jeopolitik görünüm kapsamında Yıldırımtürk, bu gelişmelerin ekonomik gelişmeler olmaması sebebiyle Türkiye’de altın fiyatlarında görülen oynamaların küresel altın fiyatlarında görülen artışa paralel olarak gerçekleştiğini belirtirken, bu artışın hafta sonuna kadar devam edebileceğini, fakat 15 Ocak’ta ABD ve Çin arasında Beyaz Saray’da imzalanacak olan ticaret anlaşması sonrası dengelenebileceğini öngördü.

ABD Başkanı Donald Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, iki ülkenin 15 Ocak’ta ticaret anlaşmasının ilk kısmını imzalayacağını, gelecek dönemde de ticaret anlaşmasının ikinci kısmına yönelik müzakereler için Pekin’e gideceğini duyurmuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERModel yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...Model yağmuruna devam! Türkiye'ye giriş hızlandı...
Manisa’da Volkswagen hareketliliğiManisa’da Volkswagen hareketliliği
İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesindeİran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
moody's abd iran

En Çok Okunan Haberler

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

Bakan'dan yerli otomobil açıklaması

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Altın fiyatlarında rekor!

Altın fiyatlarında rekor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi

Altının kilogramı 303 bin 100 liraya yükseldi

2020 sözleşmeli öğretmenlik başvuruları başladı! İşte sözleşmeli öğretmenlik başvuru ekranı!

20 bin sözleşmeli öğretmeni ilgilendiriyor

Rapor: Türkiye turizmde dönüşümü gerçekleştiremezse dünya turizm trendinden kopabilir

Rapor: Türkiye turizmde dönüşümü gerçekleştiremezse dünya turizm trendinden kopabilir

Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Hamsi Gürcistan'dan geldi, fiyatı 10 TL'ye düştü

Manisa’da Volkswagen hareketliliği

Manisa’da Volkswagen hareketliliği

İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

İran gerilimiyle altın fiyatları 7 yılın zirvesinde

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.