Moody’s’den şok Türkiye kararı!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye düşürdü ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a çevirdi.

Dolar/TL Moody's'in not indirimi ardından yükselerek bu sabah 3.8085 seviyesinden başladı.

Moody's'ten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin kredi notunun "Ba1"dan "Ba2"ye revize edildiği bildirildi.



Kredi notunun aşağı çekilmesinde, Türkiye'nin not görünümünün geçen yıl "negatif"e çevrilmesinde rol oynayan iki temel gelişmenin belirleyici olduğu kaydedilen açıklamada, bunlar özetle "kurumların direncindeki süregelen kayıp" ve "dış şok riskinin yüksek borç ve siyasi riskler nedeniyle artması" olarak sıralandı.



Moody's, açıklamasında kurumların direncindeki düşüşe, "parasal politikanın etkinliğindeki ilave aşınma ve temel yapısal reformların uygulanmasındaki ek gecikmeleri" örnek gösterdi.



Açıklamada, dış şok riskinin ise yüksek cari açık ve dış borçların yanı sıra artan siyasi riskler ve küresel faiz oranları nedeniyle yükseldiği öne sürüldü.



Ayrıca açıklamada, Türkiye'nin not görünümünün "negatif"ten "durağan"a çevrilmesinde ülkenin mali ve ekonomik gücünün etkili olduğunu belirtildi.



"TÜRKİYE'NİN POTANSİYEL BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3,5-4"



Moody's, Türkiye'nin potansiyel büyümesine ilişkin tahmininin yüzde 3,5-4 olduğunu duyurdu.



Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "Ba1"den "Ba2"ye ve not görünümünü "negatif"ten "durağan"a revize ettiği açıklamasında, ekonomik değerlendirmelere de yer verdi.





Türkiye'nin dinamik bir ekonomiye sahip olduğu belirtilen açıklamada, "Moody's Türkiye'nin potansiyel büyüme oranının, hükümetin yüzde 5 büyüme beklentisine karşın yüzde 3,5-4 olduğunu öngörüyor." ifadesi kullanıldı.





Ülkenin mali gücünün benzer ekonomilere göre daha iyi durumda olduğuna işaret edilen açıklamada, Türkiye'de kamu borcu-gayrisafi yurt içi hasıla oranının 2017 sonunda yüzde 28 olarak gerçekleşmesi tahmininde bulunuldu. Bu oranın "Ba1" notuna sahip diğer ülkelerde ise ortalama yüzde 46 civarında seyrettiği belirtildi.



"DIŞ KIRILGANLIKLAR AZALIRSA NOT YÜKSELEBİLİR"



Kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin "Ba2"ye revize edilen kredi notunun dış kırılganlıklarla baskılandığını vurguladığı açıklamada, "cari açığın kayda değer ve sürdürülebilir şekilde düşürülmesi, bankacılık ve özel sektörün dış borçlarına yönelik vadelerin uzatılması gibi dış kırılganlıkları azaltacak değişiklerin not üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceği" kaydedildi.



Türkiye'ye ilişkin bir önceki not açıklamasını 18 Mart 2017'de yapan kuruluş, kredi notunu "Ba1" seviyesinde tutmuş, görünümünü ise durağandan negatife çekmişti.



Moody's, Türkiye analistinin artık Avrupa Birliği (AB) dışından raporlama yapacağı gerekçesiyle not değerlendirme takviminde Türkiye'ye yönelik potansiyel tarihlere geçen seneden beri yer vermiyor.